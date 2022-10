La dura historia detrás del sanjuanino que finge una renguera para pedir limosnas

En la conversación, el hombre se mostró arrepentido, pero detrás del hecho hay un dura historia de vida.

La dura historia de Gonzalo Ferreira

El "falso rengo", como lo apodaron en las redes sociales, pasó un tiempo preso por violencia de género en septiembre de 2019. En ese tiempo comenzó un infierno para él ya que fue abusado por su compañero de celda durante 5 meses, un peligroso convicto llamado Claudio Gil, que asesinó a tres personas, según informó Canal 13 de San Juan.

“Era un infierno mi vida, ahora estoy en la calle tomando aire libre, me tenía muy atormentado”, comentó Ferreira cuando denunció el hecho.

Según su testimonio, Gil contó cómo abusaba sexualmente de él y lo obligaba a pedir comida y cigarrillos: “Quiero hacer juicio por lo que me ha pasado a mí, por lo que él me ha hecho, abuso sexual, siempre me amenazaba". Tras conocerse este caso, Carlos Gil, quién reconoció los hechos, sumó una sexta condena.