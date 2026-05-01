Una odontóloga fue condenada por sacarle 12 dientes a un nene sin consentimiento

El caso de mala praxis dental en San Juan

El episodio derivó en una causa judicial por lesiones culposas. El menor de edad sufrió secuelas tanto físicas como psicológicas: “El niño empezó a tener problemas para alimentarse, digestivos, psicológicos. Sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro”, detalló la abogada de la familia, Yamila Piozzi.

El 19 de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión.

María Romina Pellice odontologa san juan

Parra señaló que Pellice actuó con “imprudencia profesional”, sin evaluar alternativas de tratamiento y sin el consentimiento informado de los padres.

En las últimas horas, el tribunal compuesto por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima rechazó un recurso de casación presentado por los abogados defensores y ratificó la condena.

María Romina Pellice odontologa san juan

En la causa también estuvo involucrada María Gabriela Puigdegolas, mientras que la querella fue impulsada por María Fernanda Lara, en representación de la víctima, junto al abogado Roberto Martín Lucero Mercado.

María Romina Pellice odontologa san juan