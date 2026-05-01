Una odontóloga fue condenada por sacarle 12 dientes a un nene sin consentimiento
La Corte de Justicia de San Juan dejó firme la sentencia contra María Romina Pellice por un caso de mala praxis.
La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un nene de cinco años sin la autorización de sus padres. La decisión le pone un fin al caso que se extendió durante años.
El hecho ocurrió en 2017, cuando María Fernanda Lara llevó a su hijo al servicio de odontopediatría del Hospital Rawson en San Juan. El nene, que por entonces tenía 5 años, presentaba dolor dental y fiebre alta. La médica de guarda se limitó a drenar el absceso y prescribir antibióticos.
Como los síntomas no mejoraron, el nene fue internado en el Sanatorio Argentino y tratado con antibióticos intravenosos. Cuando recibió el alta, los padres lo llevaron a una consulta con la odontóloga Romina Pellice.
El problema era una carie en una muela. Pellice, en vez de solucionarlo, decidió sacarle doce piezas dentales sin la autorización de su familia. El nene se quedó solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros.
La cirugía, que debía durar poco tiempo, se extendió por una hora y la madre recibió un frasco con los doce dientes.
El caso de mala praxis dental en San Juan
El episodio derivó en una causa judicial por lesiones culposas. El menor de edad sufrió secuelas tanto físicas como psicológicas: “El niño empezó a tener problemas para alimentarse, digestivos, psicológicos. Sufrió bullying en la escuela, no pudo hacer deportes y necesitó fonoaudióloga porque no podía hablar correctamente. Su mandíbula dejó de crecer con normalidad. Su rostro se modificó y su boca se metía hacia adentro”, detalló la abogada de la familia, Yamila Piozzi.
El 19 de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión.
Parra señaló que Pellice actuó con “imprudencia profesional”, sin evaluar alternativas de tratamiento y sin el consentimiento informado de los padres.
En las últimas horas, el tribunal compuesto por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima rechazó un recurso de casación presentado por los abogados defensores y ratificó la condena.
En la causa también estuvo involucrada María Gabriela Puigdegolas, mientras que la querella fue impulsada por María Fernanda Lara, en representación de la víctima, junto al abogado Roberto Martín Lucero Mercado.
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