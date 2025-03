San Justo: quiso evitar un robo, les gritó a los motochorros y lo mataron

De un momento a otro, aparecieron dos motochorros que venían persiguiendo a otra moto donde viajaba una pareja. Entre el tumulto, las primeras víctimas lograron escabullirse, frustrando el robo. Fue entonces cuando uno de los delincuentes intentó perseguirlos con el arma en la mano.

La víctima, identificada como Luis Gabriel Quinteros, se encontraba a unos 30 metros del lugar junto a un amigo. Al darse cuenta de la situación, ambos comenzaron a gritar para intentar disuadir a los delincuentes.

Sin embargo, los motochorros se acercaron hasta el lugar y respondieron con una balacera.

"Se estaban por subir a la moto pero uno se dio vuelta, apuntó y disparó dos tiros", contó Sebastián, amigo de la víctima y testigo de la situación. "Después de disparar volvieron, no volvieron a disparar porque Gaby ya estaba en el piso".

Uno de los disparos impactó en el abdomen de Quinteros, quien luego fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien. A pesar de los esfuerzos médicos, la herida resultó fatal y el joven murió alrededor de las 3 de la madrugada del sábado.

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato del joven en San Justo

asesinato san justo

Un adolescente de 16 años, que tiene al menos tres antecedentes penales, fue detenido este lunes por el crimen de Gabriel Quinteros.

El delincuente, identificado como "Pepo", cometió el el último de sus delitos hace poco más de un mes.

En principio, se trataría de quien manejaba la moto desde la que le dispararon a Quinteros.

El ladrón fue arrestado por personal de la Estación de Policía de Seguridad Departamental de La Matanza tras seis allanamientos en los que se secuestró un casco color negro y una campera que habrían sido utilizadas en el momento del hecho.

A sus 16 años tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego, del 7 de diciembre de 2023; abuso de arma, del 17 de enero de 2023; y robo agravado por uso de arma del 31 de enero de 2021.

Crimen en San Justo: convocan a una marcha en pedido de seguridad

joven asesinado robo san justo

"Necesitamos que nos ayuden a pedir justicia. No es solamente por Gaby, es para decir basta a todo esto. Nos vamos a reunir en esta esquina, Arturo Illia y Lynch, a las 19 horas, y vamos a marchar hasta la Plaza de San Justo. Traigan algo para hacer ruido, necesitamos hacernos oír. Por favor, no nos dejen solos", pidieron los familiares de la víctima. .

"La familia está destrozada", aseguró Claudia, prima de la víctima. "Nos quitaron un pedacito de vida. No hay consuelo para esto, porque no esperás una cosa así. Uno siempre cree que ‘a nosotros no nos va a pasar’. Y teniendo todos los recaudos, porque hay mucha inseguridad. Así y todo, hoy nos tocó a nosotros", lamentó.

"Él estaba con sus amigos, se dieron cuenta que le querían robarle a una chica y gritaron para ahuyentar, nada más. Ninguno sacó un fierro ni quiso ir a pegarles, nada. Para mí, como no pudieron hacerlo, de bronca, porque son asesinos, tiraron y le pegó a Gaby. Pero podía haber pasado cualquier cosa. Era un día donde había feria en la plaza y estaba lleno de gente", sostuvo.

"No se por qué el mundo está así, es horrible, le pasa a todo el mundo. No se lo deseo a nadie", se lamentó la joven.

Claudia describió a su primo como "una excelente persona". "No vas a encontrar nadie que te diga algo malo de él. Era laburador, quería terminar su casa. Tenía dos hermanas, una jungla de amigos que lo ama. Siempre chistoso, también me peleaba mucho, pero lo hacía desde el cariño. No hay consuelo para nada", afirmó Claudia.