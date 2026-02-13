San Luis: una persona "therian" que se autopercibe perro fue a una veterinaria porque tenía "moquillo"
Lo que empezó como un juego entre los jóvenes se convirtió en una situación real. "No eran adolescentes, eran dos personas adultas", aclararon las autoridades.
La moda de los Therian parece haber cruzado la barrera del juego de roles, del estilo de vida y de las elecciones privadas, porque esta semana se registró en la provincia de San Luis el primer caso de una persona que se autopercibió perro y fue a una veterinaria a hacerse ver por moquillo.
El caso fue difundido el jueves pasado por el veterinario Sergio Gómez en un programa de radio de San Luis y este viernes surgieron más detalles:
"Más allá de que pueda estar de moda, es algo que me parece que está bueno que se charle como sociedad porque es algo que se nos viene y que tenemos que estar un poco preparados y un poco me parece que a los veterinarios nos tomó un poco desprevenidos", concedió Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, en diálogo con la radio LU5.
"La cuestión es que como San Luis no está exenta y apareció la cultura de los Therian, que son personas que en determinados momentos de su día se autoperciben animales, cualquier tipo, no sólo perros. No autoperciben con el mismo animal durante todo el tiempo", explicó.
En esos momentos, precisó la veterinaria, las personas Therian "hacen su cuestión performativa", que incluye el uso de máscaras, colas y otros elementos, y "actúan como animales". Con esa interpretación llegan también los pormenores de ser el firulais de la casa.
"Tuvimos un caso acá esta semana, que 'cayeron' una persona Therian con una persona humana, digamos, a hacerse atender a una veterinaria. Obviamente nosotros como médicos veterinarios no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete", confirmó Veglia, aludiendo a la posibilidad de entrar en un problema legal por ejercicio ilegal de la profesión.
"Sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión. Nosotros bregamos mucho por no hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, entonces no podríamos meternos en ese área", convino Veglia.
Por primera vez, los veterinarios de San Luis y de todo el país están ante la perspectiva de pacientes que sí pueden hablarles en un idioma que comprenden, pero esa misma situación los deja en jaque.
"El tema justamente fue ese: explicarle que nosotros no atendemos humanos porque la patología es distinta, la anatomía es distinta. La opción de que el veterinario sea un agente de la salud tiene que ver con enfermedades zoonóticas, la salud como una sola salud: humana, ambiental y animal", aclaró la titular de la entidad de San Luis.
"El abordaje que tuvo la colega fue bastante seria, ubicada, ella explicó que no podía atender a un ser humano y que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia", reveló sobre el caso de esta semana.
La escena podría haber sido desopilante, si no fuese porque se trataba de dos personas (seres humanos), de las cuales una estaba en rol de perro -la persona Therian- y la otra, en el papel de amo.
La persona en rol de perro declaró que padecía "moquillo", que es muy común en perros de corta edad, pero "tenía sintomatología clínica" compatible con "un resfriado", dijo Veglia.
"Me interesa que lo tomemos como lo que es: una persona que llegó aludiendo que era Therian y podía tener determinada enfermedad. No eran adolescentes, eran dos personas adultas", sentenció acerca de la posibilidad de que alguien quisiera hacer pasar la situación como una anécdota simpática.
"Particularmente San Luis es una provincia muy chica. La capital no supera los 150.000 habitantes. Estamos hablando de ciudades bastante más pequeñas donde por lo general estas cosas se suelen vivir en ciudades un poco más grandes, que puedan aparecer estos casos", dijo también la veterinaria, extrañada sobre el surgimiento de la comunidad Therian local.
