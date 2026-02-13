Joven con discapacidad no recibió la ayuda que le prometió Ramiro Marra: ahora tiene que hacer una colecta
El exlegislador porteño ofreció su plataforma para conseguir apoyo "con la del sector privado" para un militante libertario que necesita una prótesis.
Ramiro Marra decidió hacer buen uso de su tiempo libre para ayudar a un militante libertario que vive con una discapacidad y necesita comprar una prótesis para su pierna. El otrora legislador de La Libertad Avanza prometió ayuda "con la del sector privado", pero por su acaso empezó una colecta para conseguir financiación directa del público.
El militante en cuestión es Matías Garate, un muchacho que tiene síndrome de Moebius y que contó su historia esta semana para explicar por qué precisa una prótesis que tiene un valor superior a los 22 millones de pesos.
Con esa perspectiva, y dado que ya está en el trabajoso proceso de conseguir que su cobertura médica le reconozca otro set de prótesis que precisa para sus brazos, el joven apeló al público para recaudar los $ 22.449.911 que cuesta la pieza para su pierna izquierda, con el apuro de que ese valor "se actualiza constantemente".
Ahí entra Ramiro Marra.
"Creo que ya todos conocen a Matías Garate. Les cuento que estoy hablando con la Universidad Siglo 21 para cubrir al 100% sus estudios y trabajando para que tenga sus prótesis. Con la ayuda de ustedes y lo que falte, me hago cargo yo. Con la del sector privado, como corresponde", anunció en X el exlegislador porteño.
Alejado de La Libertad Avanza pero no de sus ideales "anti Estado", Marra dio a conocer el caso antes de que apareciera el alias de la colecta en el perfil de X de Matías Garate.
Quién es Matías Garate, el libertario que pide ayuda económica para comprar su prótesis
Matías Fernando Garate se presentó en octubre de 2025 en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para afirmar que "sería más fácil una reforma laboral", en referencia a la posibiliad de imponer un cupo obligatorio en el sector privado para que las personas con discapacidad tengan una salida laboral formal.
"Queremos que se piense enserio en los discapacitados y no cuando conviene políticamente", señaló Garate en octubre de 2025, cuando se trató en comisión una posible modificación de la Ley 22.431, del Sistema de protección integral de los discapacitados.
"Me gustaría destacar que nosotros necesitamos que haya estabilidad económica, como todo el mundo, pero más en nuestro caso. Por ejemplo, necesitamos que la inflación sea controlada, como está empezando a ser, porque de nada nos sirve que aumente, por ejemplo, una pensión un 80% anual si la inflación es del 300% anual", convino en su discurso.
El muchacho sostuvo que "es muy importante el equilibrio fiscal y la no emisión", de dinero, para el control de la inflación, y sentenció: "Lo otro que también nos beneficiaría a todos es que sea más fácil que tengamos un trabajo en blanco, o sea, una reforma laboral".
