Joven con discapacidad no recibió la ayuda que le prometió Ramiro Marra: ahora tiene que hacer una colecta

Alejado de La Libertad Avanza pero no de sus ideales "anti Estado", Marra dio a conocer el caso antes de que apareciera el alias de la colecta en el perfil de X de Matías Garate.

ramiro marra colecta

Quién es Matías Garate, el libertario que pide ayuda económica para comprar su prótesis

Matías Fernando Garate se presentó en octubre de 2025 en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para afirmar que "sería más fácil una reforma laboral", en referencia a la posibiliad de imponer un cupo obligatorio en el sector privado para que las personas con discapacidad tengan una salida laboral formal.

"Queremos que se piense enserio en los discapacitados y no cuando conviene políticamente", señaló Garate en octubre de 2025, cuando se trató en comisión una posible modificación de la Ley 22.431, del Sistema de protección integral de los discapacitados.

"Me gustaría destacar que nosotros necesitamos que haya estabilidad económica, como todo el mundo, pero más en nuestro caso. Por ejemplo, necesitamos que la inflación sea controlada, como está empezando a ser, porque de nada nos sirve que aumente, por ejemplo, una pensión un 80% anual si la inflación es del 300% anual", convino en su discurso.

El muchacho sostuvo que "es muy importante el equilibrio fiscal y la no emisión", de dinero, para el control de la inflación, y sentenció: "Lo otro que también nos beneficiaría a todos es que sea más fácil que tengamos un trabajo en blanco, o sea, una reforma laboral".