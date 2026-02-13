Confirman en la Ciudad el primer caso de sarampión en Argentina en 2026
El paciente es un hombre de 29 años con antecedente de viaje al exterior. Las autoridades reforzaron controles y recordaron la importancia de la vacunación.
Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también el primero registrado en Argentina en lo que va de 2026. Se trata de un hombre de 29 años, residente en el distrito porteño, que había viajado recientemente al exterior y habría tenido contacto con una persona infectada.
El diagnóstico fue confirmado por la ANLIS-Malbrán, que detectó el virus tras los análisis de laboratorio correspondientes. Según se informó oficialmente, el paciente comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad días después de regresar al país y actualmente se encuentra bajo seguimiento médico.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación emitieron una alerta epidemiológica para todo el territorio nacional, con el objetivo de intensificar la vigilancia, acelerar el rastreo de contactos estrechos y reforzar la cobertura de vacunación en la población. La preocupación radica en evitar posibles contagios secundarios, especialmente en personas no inmunizadas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, sobre todo en niños pequeños, personas con sistemas inmunológicos comprometidos y adultos no vacunados. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal, conjuntivitis y una erupción cutánea característica que se extiende por el cuerpo.
Las autoridades recordaron que la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica de manera gratuita y obligatoria. El esquema contempla dos dosis: la primera al año de vida y la segunda al ingreso escolar.
Si bien el país había logrado mantener bajo control la circulación del virus en los últimos años, el aumento de casos en distintas regiones del mundo eleva el riesgo de importación. Por eso, los especialistas insisten en verificar el carnet de vacunación, especialmente antes de realizar viajes internacionales.
