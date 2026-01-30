San Martín de los Andes: un hombre quiso matar a su madre y lo detuvieron gracias a un detalle ínfimo

Tal como consta en el sitio del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, M. A. R. "pateó la puerta de ingreso de la vivienda y la derribó, provocando la caída de una heladera que la mujer había colocado como traba por temor a un nuevo ataque".

La mujer estaba durmiendo junto a un nieto y en compañía de otro hombre y una mujer más. Fueron esos acompañantes los que la rescataron de un matricidio, ya que el hombre le hizo frente a M. A. R. y la mujer logró salir de la casa para buscar a la Policía.

Durante el tiempo que estuvo en la casa de su madre, M. A. R. intentó torcerle el cuello varias veces, la golpeó y llegó a lastimarla con un cuchillo tipo Tramontina de 21 centímetros de largo.

Para cuando la Policía llegó al domicilio el agresor se había encerrado en la cocina, pero quedó detennido y el cuchillo fue secuestrado como prueba en la causa. El otro hombre también resultó golpeado en la cara, pero la justicia se centrará en las lesiones de la madre.

Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su madre

Este viernes se realizó una audiencia ante juez de garantías de Junín de los Andes, Ignacio Pombo, que entiende en causas de San Martín de los Andes.

Scordo solicitó un plazo de tres meses para concluir la investigación y pidió que M.A.R quede detenido en prisión preventiva por dos meses.

El juez concedió dos meses para la investigación y 30 días de prisión preventiva para el acusado al entender que existe el peligro de entorpecimiento de la investigación y una necesidad de proteger a la mujer.