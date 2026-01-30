San Martín de los Andes: un hombre quiso matar a su madre y lo detuvieron gracias a un detalle ínfimo
La Policía de Neuquén arrestó a un vecino de San Martín de los Andes que intentó asesinar a su madre en la madrugada de este viernes.
Efectivos de la Policía de Neuquén detuvieron este viernes a un hombre que intentó asesinar a su madre en un episodio de violencia familiar que se desarrolló durante la madrugada del jueves en su casa del barrio el barrio Gobernadores Neuquinos, San Martín de los Andes.
Según informó el diario La Mañana de Neuquén, el hombre, cuyas iniciales son M. A. R., tenía prohibido ver en persona a su madre por orden de un juez local que apenas unas horas antes había dictado la medida de restricción de acercamiento.
Ahora, el acusado está detenido con prisión preventiva durante por lo menos un mes, mientras el fiscal Hernán Scordo, a cargo del caso, lo investiga por "homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, todo en carácter de autor".
Intento de matricidio en San Martín de los Andes
El juez de Familia Luciano Zanni, con jurisdicción en San Martín de los Andes, ordenó la exclusión del hogar contra MAR, así como también la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su madre o de ejercer actos de intimidación, perturbación o violencia por el plazo de seis meses.
El hombre había sido notificado de la medida a las 0.52 del 29 de enero, ya jueves, y cerca de las 3 de la mañana decidió desoír la voz del juez Zanni y presentarse en la casa de su madre.
Tal como consta en el sitio del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, M. A. R. "pateó la puerta de ingreso de la vivienda y la derribó, provocando la caída de una heladera que la mujer había colocado como traba por temor a un nuevo ataque".
La mujer estaba durmiendo junto a un nieto y en compañía de otro hombre y una mujer más. Fueron esos acompañantes los que la rescataron de un matricidio, ya que el hombre le hizo frente a M. A. R. y la mujer logró salir de la casa para buscar a la Policía.
Durante el tiempo que estuvo en la casa de su madre, M. A. R. intentó torcerle el cuello varias veces, la golpeó y llegó a lastimarla con un cuchillo tipo Tramontina de 21 centímetros de largo.
Para cuando la Policía llegó al domicilio el agresor se había encerrado en la cocina, pero quedó detennido y el cuchillo fue secuestrado como prueba en la causa. El otro hombre también resultó golpeado en la cara, pero la justicia se centrará en las lesiones de la madre.
Prisión preventiva para el hombre que intentó matar a su madre
Este viernes se realizó una audiencia ante juez de garantías de Junín de los Andes, Ignacio Pombo, que entiende en causas de San Martín de los Andes.
Scordo solicitó un plazo de tres meses para concluir la investigación y pidió que M.A.R quede detenido en prisión preventiva por dos meses.
El juez concedió dos meses para la investigación y 30 días de prisión preventiva para el acusado al entender que existe el peligro de entorpecimiento de la investigación y una necesidad de proteger a la mujer.
