Sandra Pettovello denunció presiones y hostigamiento de un gremio y evalúa ir a la Justicia

Ante dicha medida de fuerza, Pettovello desestimó los argumentos gremiales y ratificó que no cederá ante aprietes políticos o sectoriales. “La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores”, sostuvo la ministra.

Por último, la titular de Capital Humano adelantó que evaluará acciones legales específicas: “Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física. Exhorto a que cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona”, concluyó.