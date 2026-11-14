Sandra Pettovello denunció presiones y hostigamiento de un gremio y evalúa ir a la Justicia
La ministra apuntó contra UTHGRA por el conflicto judicial en torno a la certificación de sus autoridades y advirtió sobre la marcha convocada para el lunes.
La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, denunció públicamente haber recibido presiones y hostigamientos por parte de la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), encabezada por Luis Barrionuevo, en el marco de una tirante disputa judicial por la legitimidad y el reconocimiento de las autoridades del gremio.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria nacional cuestionó con dureza las maniobras del sector sindical y advirtió que analiza realizar una presentación judicial formal para resguardar su seguridad. “No es correcto mentir, no es correcto presionar y, aún más intolerable, hostigar. La elección de autoridades de un gremio en cuestión se encuentra judicializada y he sufrido presiones para que desista de un recurso extraordinario que presentó el Ministerio”, expresó Pettovello.
El trasfondo judicial y la tensión por las paritarias
El conflicto de fondo se intensificó a raíz de la disputa legal en torno a las elecciones internas del sindicato gastronómico, cuya conducción liderada por Luis Barrionuevo reclama la homologación formal de sus autoridades y de los acuerdos paritarios. La cartera que conduce Pettovello interpuso un recurso ante la Corte Suprema contra una resolución que disponía otorgar una certificación provisoria, manteniendo frenado el reconocimiento formal mientras continúan los litigios en los tribunales.
La escalada de tensión había tenido un antecedente directo días atrás en la antesala de un evento académico en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde la ministra y el dirigente sindical protagonizaron un fuerte cruce verbal con recriminaciones mutuas sobre la falta de homologación de los aumentos salariales y la acefalía administrativa que arrastra el gremio.
Advertencia por la movilización y resguardo institucional
Frente a este escenario, la conducción de UTHGRA convocó a una movilización de trabajadores para este próximo lunes a las 16:00, con punto de partida en Avenida de Mayo y destino final en la sede de la Secretaría de Trabajo.
Ante dicha medida de fuerza, Pettovello desestimó los argumentos gremiales y ratificó que no cederá ante aprietes políticos o sectoriales. “La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores”, sostuvo la ministra.
Por último, la titular de Capital Humano adelantó que evaluará acciones legales específicas: “Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física. Exhorto a que cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona”, concluyó.
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