Santa Fe: fiesta por el Mes de las Infancias terminó en descomunal gresca de mujeres
El hecho ocurrió en la tarde del domingo último en la plaza principal de San José del Rincón, donde varias mujeres comenzaron una violenta pelea que prometía escalar, hasta que intervino la policía que también fue agredida.
Un grupo de mujeres se trenzaron en una descomunal gresca que terminó con varias personas heridas, durante los festejos que se llevaban a cabo en la localidad de San José del Rincón, ubicada a solo 7 kilómetros de Santa Fe, capital de la provincia homónima.
Se trata de una pequeña ciudad de casi 15.000 habitantes, donde varias mujeres iniciaron una brutal pelea que tenía lugar en la zona céntrica del lugar, que incluso motivó la intervención de varios policías santafesinos.
En concreto, lo que debía ser una celebración en la que participaban muchas familias del pueblo durante las horas de la tarde del domingo último se transformó en un descalabro total cuando varias mujeres pretendieron dirimir diferencias a los golpes, ante la atónita mirada de decenas de chicos.
Es que la jornada festiva por el Mes de las Infancias que tenía lugar en la plaza principal de la ciudad había congregado a decenas de familias y cientos de menores que solo querían celebrar su mes cuando la tranquilidad explotó en mil pedazos y fue escalando a niveles que nadie podía sospechar.
Ante esa circunstancia, la persona responsable de la seguridad en el vento organizado por la Municipalidad de San José del Rincón alertó a la policía sobre la emergencia de una “gresca de proporciones”, según la calificó.
Los efectivos policiales del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Distrito 14° concurrieron al lugar y constataron el violento maremágnum que, con un grupo de mujeres activas, podía trasladarse a las casi 300 personas que estaban en la plaza.
En el intento de detener el enfrentamiento que en esos momentos era rodeado por decenas de personas que vitoreaban a uno u otro bando, dos agentes de la ley resultaron agredidos físicamente, aunque sin lesiones de gravedad.
Pero varias de las pugilistas terminaron con contusiones y heridas, ya que en el conflicto se utilizaron hasta cadenas de bicicleta para herir al contrincante: siete mujeres acabaron lesionadas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años, dos jóvenes de 20 y 22 y una mujer de 36, quienes presentaron denuncias contra sus agresoras.
Una situación brutal que causó pánico entre varios de los menores, protagonistas involuntarios del irresponsable suceso, quienes en la confusión fueron empujados y terminaron con sus pequeñas humanidades en el suelo.
