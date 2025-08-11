Santa Fe: fiesta por el Mes de las Infancias terminó en descomunal gresca de mujeres

Los efectivos policiales del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Distrito 14° concurrieron al lugar y constataron el violento maremágnum que, con un grupo de mujeres activas, podía trasladarse a las casi 300 personas que estaban en la plaza.

En el intento de detener el enfrentamiento que en esos momentos era rodeado por decenas de personas que vitoreaban a uno u otro bando, dos agentes de la ley resultaron agredidos físicamente, aunque sin lesiones de gravedad.

Pero varias de las pugilistas terminaron con contusiones y heridas, ya que en el conflicto se utilizaron hasta cadenas de bicicleta para herir al contrincante: siete mujeres acabaron lesionadas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años, dos jóvenes de 20 y 22 y una mujer de 36, quienes presentaron denuncias contra sus agresoras.

Una situación brutal que causó pánico entre varios de los menores, protagonistas involuntarios del irresponsable suceso, quienes en la confusión fueron empujados y terminaron con sus pequeñas humanidades en el suelo.