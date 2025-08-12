Clima hoy en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para el martes 12 de agosto

El jueves y viernes serían, hasta el momento y de acuerdo con el organismo, las jornadas con más frío de la semana. El cuarto día había tendría cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.

Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con temperaturas de entre 4 y 14 grados, pero con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche.

Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados para el sábado; y de entre 11 y 15 para el domingo.