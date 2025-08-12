Clima hoy en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para el martes 12 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.
Al igual que en el inicio de la semana, se espera al menos una jornada más con buen clima y temperaturas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, las marcas máximas casi primaverales se mantienen el martes, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 8 y 20 grados, siendo la jornada más "calurosa" de la semana.
A partir del miércoles, arrancaría una seguidilla de descenso de las temperaturas, con mínimas más bajas y acordes a la estación invernal.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el miércoles en el AMBA se espera también con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondaría entre 9 y 15 grados, según el SMN.
El jueves y viernes serían, hasta el momento y de acuerdo con el organismo, las jornadas con más frío de la semana. El cuarto día había tendría cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con temperaturas de entre 4 y 14 grados, pero con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche.
Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados para el sábado; y de entre 11 y 15 para el domingo.
