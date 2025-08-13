A qué hora se estrena "En el Barro", el spin off de "El Marginal" en Netflix

El universo carcelario que nos atrapó con la brutalidad y la maestría de "El Marginal" está a punto de expandirse, y la expectación es total. "En el Barro" no es solo un spin-off más; es el esperado regreso a una saga que marcó un antes y un después en la ficción latinoamericana, gracias a la visión inconfundible de Sebastián Ortega. Esta nueva serie, que promete sumergirnos en la cruda realidad de un penal de mujeres, es uno de los lanzamientos más importantes del año, con un elenco de lujo dispuesto a explorar los códigos, las luchas y la supervivencia desde una perspectiva fresca y necesaria. La importancia de esta producción va más allá de su entretenimiento: es una ventana a una realidad compleja y una pieza clave en el legado de las producciones hechas en Argentina.