A qué hora se estrena "En el Barro", el spin off de "El Marginal" en Netflix
"En el Barro", la nueva creación de Sebastián Ortega llega a Netflix este 14 de agosto. Conocé en qué horario estarán disponibles los episodios.
El universo carcelario que nos atrapó con la brutalidad y la maestría de "El Marginal" está a punto de expandirse, y la expectación es total. "En el Barro" no es solo un spin-off más; es el esperado regreso a una saga que marcó un antes y un después en la ficción latinoamericana, gracias a la visión inconfundible de Sebastián Ortega. Esta nueva serie, que promete sumergirnos en la cruda realidad de un penal de mujeres, es uno de los lanzamientos más importantes del año, con un elenco de lujo dispuesto a explorar los códigos, las luchas y la supervivencia desde una perspectiva fresca y necesaria. La importancia de esta producción va más allá de su entretenimiento: es una ventana a una realidad compleja y una pieza clave en el legado de las producciones hechas en Argentina.
Tal es así que la gran pregunta que todos se hacen es, por supuesto, ¿a qué hora exactamente podremos sumergirnos en esta nueva historia? El misterio del estreno de "En el Barro" se desvela este 14 de agosto en Netflix, pero a un horario determinado como cada nueva y esperada producción de la plataforma. Es decir que la cuenta regresiva ya ha comenzado. Prepárate para vivir una nueva inmersión en la brutalidad y la pasión que caracterizan a este universo.
A qué hora se estrena "En el Barro" en Netflix
La nueva serie de Netflix que nace de la mente maestra de Sebastián Ortega estará disponible a partir de las 4am del 14 de agosto.
Sinopsis oficial de "En el Barro"
Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.
Conocé a los personajes de "En el Barro" aquí.
