Se afianza el pronto regreso de las lluvias a Buenos Aires y por más días: cuándo se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un anticipado regreso de las lluvias, que ahora se quedarían por más días en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo inestabilidad pero cerró con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, y si bien se esperan jornadas en la misma sintonía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afianza su pronóstico con un regreso anticipado de las lluvias y ahora por más días.
El martes 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, tuvo condiciones óptimas del tiempo, y con cielo despejado y mucha amplitud térmica; con una mañana fresca, donde la mínima estuvo en 6 grados; y una tarde más templada, con una máxima que alcanzó los 26.
Del mismo modo, se espera un buen arranque para la mini semana, con un miércoles que se presenta con todavía cielo despejado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 13 grados de mínima y 22 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN espera que la mini semana transcurra con buen tiempo. De esta manera, el jueves tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 15 y 25 grados.
Cerrando la semana, el viernes en el AMBA se anticipa con cielo mayormente nublado, junto a una mínima estimada en los 16 grados y una máxima que treparía hasta los 24.
La inestabilidad tiene fecha, según el SMN, y regresaría el sábado a Buenos Aires, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 17 y 25 grados.
El nuevo pronóstico del organismo nacional prevé que el clima inestable y las lluvias se mantengan también el domingo, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, otra vez mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado. El termómetro oscilará entre 18 y 26 grados.
Por ahora, la nueva semana se espera que inicie con buen clima. Se espera un lunes con cielo mayormente nublado, acompañado de una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27.
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