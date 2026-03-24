Cuándo llega el tormentón frío que apagará el calor antes del fin de semana extra largo de Pascua
El esperado tormentón llegará justo antes del fin de semana extra largo de Pascua. Las temperaturas bajarán bruscamente tras varios días de intenso calor.
Los meteorólogos de nuestro país confirmaron finalmente cuándo llegará el esperado tormentón que traerá alivio. Tras jornadas de sofocante calor en la región, las intensas ráfagas de viento sur irrumpirán con gran fuerza justo antes de que comience el ansiado fin de semana extra largo por las festividades de Pascuas.
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Cuándo llega el tormentón frío y el ansiado alivio
Según el pronóstico detallado, el alivio definitivo se hará desear un poco más. Durante el viernes 3 de abril, la jornada seguirá siendo muy calurosa: la temperatura máxima trepará hasta los 31° con una mínima de 18° y vientos constantes que oscilarán entre los 16 y 54 km/h.
El verdadero cambio de las condiciones atmosféricas se sentirá con crudeza recién el sábado 4 de abril. Durante esa jornada, el ingreso de un frente frío provocará un marcado descenso térmico: la máxima caerá a 23° y la mínima a 14°, acompañadas por ráfagas intensas que podrían alcanzar los 64 km/h.
El pronóstico para el fin de semana de Pascua
Para el domingo 5 de abril, en pleno festejo de las celebraciones religiosas y familiares, se prevé una jornada aún más fresca. Los termómetros marcarán 21° de máxima y 12° de mínima, con vientos promedios de entre 18 y 38 km/h.
Cabe destacar que, antes de este marcado descenso, la inestabilidad también se hará presente. El domingo 29 de marzo se espera un pico de precipitaciones, con un 80% de probabilidad de lluvias y una caída de agua acumulada estimada en 28 mm, manteniendo la temperatura máxima en 27°.
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