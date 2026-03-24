Cuándo llega el tormentón frío que apagará el calor antes del fin de semana extra largo de Pascua

Cuándo llega el tormentón frío y el ansiado alivio

image El tormentón llega en las próximas horas

Según el pronóstico detallado, el alivio definitivo se hará desear un poco más. Durante el viernes 3 de abril, la jornada seguirá siendo muy calurosa: la temperatura máxima trepará hasta los 31° con una mínima de 18° y vientos constantes que oscilarán entre los 16 y 54 km/h.