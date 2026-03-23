Cambió el pronóstico y las lluvias en Buenos Aires tienen nueva fecha: qué día vuelven las tormentas fuertes

Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía hasta los 24. Sería la antesala a la llegada de un desmejoramiento.

De esta manera, según el SMN, el sábado sería la fecha en que vuelve a largarse en el AMBA. El pronóstico tiene probabilidades de tormentas para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 25 grados.

lluvias sabado smn Pronóstico de lluvias y tormentas para este sábado en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

De momento, sería la única jornada con precipitaciones, ya que el organismo nacional espera buen clima para el domingo. El cierre del fin de semana tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 27.