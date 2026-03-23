Cambió el pronóstico y las lluvias en Buenos Aires tienen nueva fecha: qué día vuelven las tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional tiene una nueva fecha para el retorno de las lluvias y tormentas al AMBA. Cómo sigue el clima.
El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo amagues de lluvias este lunes, y si bien parece transcurrir con buenas condiciones del clima para los próximos días, hay nueva fecha para el retorno de las tormentas, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El feriado de este martes 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, se espera con buen tiempo. La inestabilidad quedó atrás y la jornada se presentaría con cielo despejado y temperaturas templadas, de entre 10 y 22 grados.
Del mismo modo, el inicio de la mini semana se anticipa con un miércoles todavía estable, con cielo despejado en toda la jornada y marcas térmicas estimadas en 13 grados de mínima y 25 de máxima.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
El organismo nacional espera un jueves todavía con condiciones estable del clima, con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 15 y 25 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía hasta los 24. Sería la antesala a la llegada de un desmejoramiento.
De esta manera, según el SMN, el sábado sería la fecha en que vuelve a largarse en el AMBA. El pronóstico tiene probabilidades de tormentas para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 25 grados.
De momento, sería la única jornada con precipitaciones, ya que el organismo nacional espera buen clima para el domingo. El cierre del fin de semana tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 27.
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