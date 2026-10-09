Se hizo pasar por juez federal para acceder a una base de datos policiales y le dictaron prisión preventiva

Desde el organismo le indicaron que debía canalizar el pedido ante la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos semanas después, el 20 de noviembre, el hombre habría enviado otro correo, esta vez desde una dirección que imitaba las características de las cuentas utilizadas por la Corte, haciéndose pasar por la responsable de esa área.

La investigación logró determinar el origen de las casillas empleadas y establecer su vínculo con el ahora imputado.

Pero esa no habría sido la única maniobra: se presentó como integrante de una fiscalía y adjuntó un oficio apócrifo. El segundo episodio investigado comenzó el 1 de julio de 2025, cuando el acusado habría creado desde la conexión a internet de su domicilio una cuenta de correo que simulaba pertenecer a un juzgado federal.

Al día siguiente, desde esa dirección, se comunicó con el Servicio Penitenciario Federal. Según la acusación, en el encabezado del mensaje se presentó como “Fiscalía Federal” y anunció la supuesta apertura de una denuncia y el avance de una investigación penal por “uso de datos personales y malversación de información confidencial”.

Con ese argumento, volvió a solicitar las credenciales de acceso al sistema policial.

El 3 de julio, luego de que el SPF le indicara que debía dirigirse a otra dependencia, el sospechoso envió otros dos correos electrónicos y adjuntó un archivo que supuestamente estaba firmado por una jueza federal. Sin embargo, los investigadores detectaron una inconsistencia en la documentación: el acusado le atribuía a la magistrada funciones en un fuero distinto del que realmente tenía a su cargo.

El intercambio de mensajes continuó hasta el 15 de julio, en medio de pedidos de mayores precisiones y requisitos por parte del organismo.

Finalmente, personal de la Subdirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal advirtió las irregularidades y presentó la denuncia que dio origen a la investigación.

La detención y los antecedentes mencionados en la causa

La fiscalía informó que la detención del sospechoso fue autorizada el 29 de septiembre pasado. Luego, tras la formalización de la investigación preparatoria, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso la prisión preventiva por 90 días, a pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Al fundamentar la imputación, el auxiliar fiscal Ignacio Falconi también señaló un antecedente judicial del acusado: al momento de crear las direcciones de correo falsas, tenía un proceso suspendido a prueba desde el 17 de junio de 2025 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal, en el que se le había atribuido la presunta comisión del delito de falsificación de documento público.