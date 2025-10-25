Se negó a declarar la pareja de Víctor Sotacuro por el triple crimen narco de Florencio Varela
La mujer quedó frente al fiscal Adrián Arribas como presunta coautora de los homicidios.
En un nuevo capítulo del estremecedor caso que mantiene en vilo a Florencio Varela, Mónica Débora Mujica, pareja de Lázaro Víctor Sotacuro, quedó frente a la Justicia, pero eligió el silencio. La detenida fue indagada por el fiscal Adrián Arribas, como presunta coautora de los homicidios, aunque decidió no pronunciar palabra durante el trámite judicial. La propia Fiscalía confirmó que Mujica “se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas”, dejando en suspenso su postura inicial en el expediente.
De acuerdo al relato de fuentes policiales, el operativo que terminó con su arresto se desarrolló durante la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires, donde efectivos de la Bonaerense concretaron su captura. Con su aprehensión, Mujica pasó a transformarse en la décima persona detenida en el marco de la causa que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, un hecho que consternó a la comunidad y que continúa sumando capítulos judiciales.
Días antes de su detención, el propio fiscal había anticipado que la citación era inminente. Arribas, en diálogo con esta agencia, había confirmado que la mujer sería indagada hoy, “en cuanto llegue el defensor oficial”, ya que Mujica estaba alojada bajo custodia en el partido de La Matanza. El interrogatorio judicial finalmente se llevó adelante, pero sin la colaboración de la sospechosa, que se amparó en su derecho a no declarar.
La silenciosa estrategia de la detenida no modificó el cuadro que la compromete: los investigadores sostienen sobre ella la sospecha de haber tenido participación directa en el brutal episodio, aunque pesa sobre ella la sospecha de coautora del hecho, al igual que los restantes nueve detenidos hasta el momento. Su nombre tomó fuerza en el expediente tras un reciente avance clave de la pesquisa: la llegada de un nuevo testigo a la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien se presentó ante los fiscales del caso —Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli— y aportó una declaración extensa el pasado viernes que resultó determinante para ordenar su captura.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario