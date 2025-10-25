Se negó a declarar la pareja de Víctor Sotacuro por el triple crimen narco de Florencio Varela

La silenciosa estrategia de la detenida no modificó el cuadro que la compromete: los investigadores sostienen sobre ella la sospecha de haber tenido participación directa en el brutal episodio, aunque pesa sobre ella la sospecha de coautora del hecho, al igual que los restantes nueve detenidos hasta el momento. Su nombre tomó fuerza en el expediente tras un reciente avance clave de la pesquisa: la llegada de un nuevo testigo a la Unidad Fiscal de Homicidios de La Matanza, quien se presentó ante los fiscales del caso —Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli— y aportó una declaración extensa el pasado viernes que resultó determinante para ordenar su captura.