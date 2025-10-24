Esclarecen el triple crimen de Florencio Varela: piden prisión preventiva para los ocho imputados

Es por eso que los fiscales entienden que la actividad del narcotráfico es central al caso, y que las muertes de las jóvenes "no constituyen un episodio homicida aislado, pues, por el contrario, se halla revestido de una compleja contextualización situacional, escenario que se muestra como la culminación del quehacer de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal dotada de una estructura (de permanencia temporal), con jerarquías, división de tareas y roles en su desempeño funcional".

Para los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, el triple crimen fue ordenado desde Perú, posiblemente desde Trujillo, la localidad de donde es oriunda la familia de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", el joven de 20 años que se encuentra detenido desde el mes pasado en su país de origen, acusado como coautor del hecho.

audiencia pequeño j

Todavía falta que se resuelva la extradición de "Pequeño J", así como también la captura de los tres prófugos, que son Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, hoy buscados por la Justicia argentina con la colaboración de Interpol y en comunicación con la Policía de Perú.