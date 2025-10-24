Esclarecen el triple crimen de Florencio Varela: piden prisión preventiva para los ocho imputados
Aunque la investigación sigue su curso, los fiscales de La Matanza consideraron que el caso ya puede pasar a la Justicia Federal por su vínculo con el narco.
El triple crimen perpetrado el 19 de septiembre en una casa de Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, estaría esclarecido, según los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, quienes pidieron la prisión preventiva para los ocho imputados detenidos en el país y que la causa pase a la Justicia Federal por su vínculo con el narcotráfico.
A pedido de la fiscalía, Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio podrían ser repartidos entre cárceles del sistema penitenciario federal y el bonaerense, informó el sitio Infobae.
Todos los detenidos están acusados como coautores del secuestro, la tortura y el asesinato de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15, cuyos restos fueron hallados en el jardín de una casa de Florencio Varela el 24 de septiembre, cinco días después de que desaparecieran en Ciudad Evita.
Los datos recopilados hasta la fecha indican que hubo premeditación, alevosía y ensañamiento -que servirán como agravantes- pero, además, los fiscales pidieron al juzgado de Garantías que "tenga a bien declinar su competencia al Juzgado Federal con asiento en la Ciudad de Morón que por turno corresponda", para seguir la investigación por la conexión del caso con el narcotráfico.
Así como los hombres imputados tienen el agravante de la violencia de género por considerar el ensañamiento con el que torturaron y ejecutaron a las víctimas, los fiscales también consideraron que el triple crimen fue un "homicidio crimins causa", es decir, que las mataron para cubrir otro delito, como el robo de decenas de kilos de droga.
Es por eso que los fiscales entienden que la actividad del narcotráfico es central al caso, y que las muertes de las jóvenes "no constituyen un episodio homicida aislado, pues, por el contrario, se halla revestido de una compleja contextualización situacional, escenario que se muestra como la culminación del quehacer de una empresa criminal delineada en forma precisa, planificada y ejecutada, por una organización de tinte narcocriminal dotada de una estructura (de permanencia temporal), con jerarquías, división de tareas y roles en su desempeño funcional".
Para los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, el triple crimen fue ordenado desde Perú, posiblemente desde Trujillo, la localidad de donde es oriunda la familia de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", el joven de 20 años que se encuentra detenido desde el mes pasado en su país de origen, acusado como coautor del hecho.
Todavía falta que se resuelva la extradición de "Pequeño J", así como también la captura de los tres prófugos, que son Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, hoy buscados por la Justicia argentina con la colaboración de Interpol y en comunicación con la Policía de Perú.
