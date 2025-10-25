Netflix: la película de thriller y ciencia ficción con el Chino Darín que es un éxito descomunal
Una combinación de misterio, ciencia ficción y drama mantiene a los espectadores al borde del asiento en esta película española que brilla en la plataforma.
Netflix sigue ampliando su catálogo con producciones internacionales que destacan por su calidad y originalidad. Entre ellas, hay una que se impone como un thriller de ciencia ficción y misterio que ha capturado la atención de la audiencia global. La película, dirigida por Oriol Paulo, combina elementos de suspenso, viajes en el tiempo y decisiones que cambian el destino de sus personajes.
El relato se centra en Vera, interpretada por Adriana Ugarte, quien se ve envuelta en un enigmático fenómeno durante una tormenta eléctrica. Una serie de eventos conectan su presente con el pasado, alterando radicalmente su vida: su hija desaparece de su realidad y su marido ya no es el mismo. Este inesperado giro convierte la trama en un relato emocionante y atrapante, donde cada decisión tiene consecuencias profundas y sorprendentes.
La película combina drama, intriga y ciencia ficción con un ritmo que mantiene la tensión constante. La historia, que empieza con imágenes de la caída del Muro de Berlín en 1989, introduce un asesinato y un televisor que parece conectar dos tiempos distintos, estableciendo la base de un relato intenso y fascinante que engancha desde el primer minuto.
De qué trata "Durante la tormenta"
La sinopsis oficial de Netflix indica que la trama gira en torno a Vera y un joven que vivió en su casa 25 años antes. Una noche de tormenta y apagón eléctrico desencadena un accidente que cambiará sus vidas: un niño, Nico Lasarte, intenta confirmar lo que cree haber visto y sufre un trágico accidente, mientras se desvela la verdad detrás de un asesinato que parecía imposible de resolver. El filme explora la relación entre causa y efecto, y cómo pequeñas decisiones pueden alterar el destino de todos los involucrados.
Reparto de "Durante la tormenta"
Adriana Ugarte
Chino Darín
Javier Gutiérrez
Álvaro Morte
Miquel Fernández
Nora Navas
Mima Riera
