Netflix: la película de thriller y ciencia ficción con el Chino Darín que es un éxito descomunal

De qué trata "Durante la tormenta"

La sinopsis oficial de Netflix indica que la trama gira en torno a Vera y un joven que vivió en su casa 25 años antes. Una noche de tormenta y apagón eléctrico desencadena un accidente que cambiará sus vidas: un niño, Nico Lasarte, intenta confirmar lo que cree haber visto y sufre un trágico accidente, mientras se desvela la verdad detrás de un asesinato que parecía imposible de resolver. El filme explora la relación entre causa y efecto, y cómo pequeñas decisiones pueden alterar el destino de todos los involucrados.