La preocupante declaración de Lourdes Fernández tras ser secuestrada: "Dijo que estaba bien..."
La integrante de Bandana declaró ante el juez, aunque Ángel de Brito adelantó que la causa contra Leandro García Gómez continuará bajo investigación.
Lourdes Fernández declaró ante la Justicia tras haber sido rescatada del domicilio de su expareja, Leandro García Gómez, quien fue detenido horas más tarde.
De acuerdo con lo contado por Ángel de Brito en LAM, la cantante evitó responder varias preguntas durante la indagatoria, aunque dejó una frase que llamó la atención: "Lourdes les dijo a los especialistas del Hospital Fernández que ella está bien con su pareja".
El periodista también reveló otro dato que preocupó a su entorno: "Ella relató en una primera entrevista que no quiere ver a su mamá. Esto me lo decía su mamá hoy también", añadió.
No obstante, el conductor explicó que la Justicia puso en duda esas declaraciones por no coincidir con el contexto del caso. En paralelo, Valeria Gastaldi contó los episodios de maltrato que habría sufrido Lourdes por parte de su exnovio, mientras que Lissa Vera y Mabel, madre de la cantante, también presentaron denuncias contra García Gómez.
El informe médico de Lourdes Fernández
En la madrugada del viernes, Lourdes Fernández recibió el alta médica acompañada por una amiga. El informe clínico se conoció tras su hallazgo en estado de vulnerabilidad en la vivienda de su exnovio, Leandro García Gómez, quien permanece detenido.
Según precisó Cora Debarbieri en Lape Club Social Informativo, el parte señala que "la cantante refiere consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante".
La panelista añadió: "Refiere consumo de una droga por insomnio, y manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico". También explicó que "ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico" y remarcó que "no figura que haya estado golpeada ni se le detectaron lesiones visibles".
