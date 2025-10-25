La preocupante declaración de Lourdes Fernández tras ser secuestrada: "Dijo que estaba bien..."

Leandro García Gómez ex de lourdes de bandana detenido

Según precisó Cora Debarbieri en Lape Club Social Informativo, el parte señala que "la cantante refiere consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante".

La panelista añadió: "Refiere consumo de una droga por insomnio, y manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico". También explicó que "ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico" y remarcó que "no figura que haya estado golpeada ni se le detectaron lesiones visibles".