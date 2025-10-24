La palabra del fiscal Arribas tras agravar las imputaciones en el triple crimen de Florencio Varela
Desde San Justo, el funcionario judicial reveló que "el juez tiene cinco días para expedirse en relación a la prisión preventiva, sobre si la da o no".
Con el caso más claro que en sus inicios, según los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, se solicitó la prisión preventiva para los ocho individuos detenidos por el triple crimen ocurrido el pasado 19 de septiembre en Florencio Varela. Además, se requirió que la investigación pase al fuero federal debido a su conexión con el narcotráfico.
En este sentido, el fiscal Carlos Adrián Arribas habló con los medios tras estas novedades en el caso que aún estremece al país: "Requerimos la prisión preventiva por todos los imputados. Y en el mismo requerimiento solicitamos el pase a la Justicia Federal".
Seguidamente, reveló que "el juez tiene cinco días para expedirse en relación a la prisión preventiva que requerimos, sobre si la da o no, y en relación a la incompetencia, tiene que correr traslados a las partes". Asimismo, destacó que "las partes pueden dar su opinión y una vez que está firme, remitirla a la Justicia Federal".
En relación al pedido de pase al fuero federal, Arribas argumentó: "El fundamento primario es que cuando reindagamos a todos los detenidos, los reindagamos por el 142 bis, que es una figura que se encuentra en el artículo 33 del Código Procesal de Nación. Y habilita a la Justicia Federal para intervenir en ese delito. Sin perjuicio de eso, nosotros hablamos de que acá estamos ante una banda que es un narco criminal, por todo lo que gozamos en el requerimiento".
El triple crimen de Florencio Varela que conmocionó al país
El triple crimen de Florencio Varela fue el brutal asesinato de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), que ocurrió el pasado 19 de septiembre en una casa de la localidad de Villa Vatteone.
La principal hipótesis fiscal es que el crimen estuvo motivado por una venganza vinculada al narcotráfico, presumiblemente por el robo de una cantidad de droga a una organización liderada por el ciudadano peruano conocido como "Pequeño J".
Las jóvenes fueron engañadas, llevadas a la casa, retenidas y brutalmente asesinadas en un acto de extrema violencia que, además, contó con el macabro detalle de que fue transmitido en vivo para unas 45 personas.
Hasta ahora, hay nueve personas detenidas y ocho de ellas con pedido de prisión preventiva por el caso. Entre los principales imputados se encuentran:
-
Tony Janzen Valverde Victoriano ("Pequeño J"): Ciudadano peruano, señalado como el líder de la banda y autor intelectual del crimen (detenido en Perú, a la espera de extradición).
Matías Agustín Ozorio: Considerado la "mano derecha" de "Pequeño J".
Celeste Magalí González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva: La pareja a cargo de la casa donde se encontraron los cuerpos.
Lázaro Víctor Sotacuro: Sospechoso de ser el chofer del auto de apoyo, pero también señalado como presunto líder, en vez de Pequeño J.
Milagros Florencia Ibáñez: Sobrina de Sotacuro.
Ariel Jeremías Alexis Giménez, Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra: Imputados por su participación, incluyendo tareas de limpieza de la escena del crimen o encubrimiento.
La justicia también busca a varios prófugos, todos ellos ciudadanos peruanos, que tendrían roles importantes en la organización narco.
