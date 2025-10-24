La palabra del fiscal Arribas tras agravar las imputaciones en el triple crimen de Florencio Varela

La principal hipótesis fiscal es que el crimen estuvo motivado por una venganza vinculada al narcotráfico, presumiblemente por el robo de una cantidad de droga a una organización liderada por el ciudadano peruano conocido como "Pequeño J".

Las jóvenes fueron engañadas, llevadas a la casa, retenidas y brutalmente asesinadas en un acto de extrema violencia que, además, contó con el macabro detalle de que fue transmitido en vivo para unas 45 personas.

Hasta ahora, hay nueve personas detenidas y ocho de ellas con pedido de prisión preventiva por el caso. Entre los principales imputados se encuentran:

Tony Janzen Valverde Victoriano ("Pequeño J"): Ciudadano peruano, señalado como el líder de la banda y autor intelectual del crimen (detenido en Perú, a la espera de extradición).

Matías Agustín Ozorio: Considerado la "mano derecha" de "Pequeño J".

Celeste Magalí González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva: La pareja a cargo de la casa donde se encontraron los cuerpos.

Lázaro Víctor Sotacuro: Sospechoso de ser el chofer del auto de apoyo, pero también señalado como presunto líder, en vez de Pequeño J.

Milagros Florencia Ibáñez: Sobrina de Sotacuro.

Ariel Jeremías Alexis Giménez, Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra: Imputados por su participación, incluyendo tareas de limpieza de la escena del crimen o encubrimiento.

La justicia también busca a varios prófugos, todos ellos ciudadanos peruanos, que tendrían roles importantes en la organización narco.