Un influencer rompió el silencio desde su camarote sobre el brote de hantavirus en un crucero: qué dijo

Desde su camarote donde realiza una cuarentena, Rosmarin rompió el silencio y grabó un video donde dijo: “No somos solo una historia ni titulares: somos personas. Personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa”.

El influencer reconoció que no fue fácil compartir el mensaje, pero consideró necesario hacerlo porque “mucha de la cobertura no refleja el lado humano de lo que estamos viviendo”. Pidió respeto por la situación y describió la principal dificultad: “Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y poder volver a casa”.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento hay una infección confirmada por laboratorio y otros cinco casos bajo investigación. En total, seis personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad: tres fallecieron, una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica y dos continúan a bordo.

Jake Rosmarin El posteo de Jake Rosmarin.

Cómo se originó el brote en el barco

El foco se detectó en el crucero MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions. El primer caso fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado luego a la isla de Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también se contagió y falleció tras ser evacuada a un hospital en Johannesburgo. Ambos eran oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque, según las primeras informaciones.

Otro pasajero, un ciudadano británico de 69 años, permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica. En paralelo, hay dos casos activos que continúan en el barcoy cuya evacuación está en evaluación.

El crucero se encuentra frente a Praia, en Cabo Verde, a la espera de definiciones. Las autoridades analizan trasladar a los pacientes a ese país para su aislamiento y tratamiento, en coordinación con organismos internacionales.

Qué dicen las autoridades sanitarias

Desde la Organización Mundial de la Salud buscaron llevar tranquilidad al señalar que el riesgo para la población general es bajo. “No hay ningún motivo para ceder al pánico, ni para imponer restricciones de viaje”, indicaron, y remarcaron que el virus no se transmite fácilmente entre personas.

En la Argentina, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego aseguró que no existen casos confirmados en la provincia ni vínculo epidemiológico con el brote detectado en el crucero. También recordó que las zonas endémicas del hantavirus en el país se concentran principalmente en regiones cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que mantiene un monitoreo permanente de los casos de hantavirus reportados en el crucero. Según informaron, el seguimiento se realiza con el fin de recaudar información, acompañar la investigación e indagar en los antecedentes.