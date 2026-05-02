La Armada Argentina rinde homenaje a los caídos por el hundimiento del ARA General Belgrano

323 tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar. Otros 770 enfrentaron la supervivencia en las gélidas aguas del sur, con bajas temperaturas, fuertes temporales e incertidumbre, a la espera de ser rescatados.

El sacrificio de quienes formaron parte de aquella tripulación dejó una huella profunda en cada uno de ellos y en toda la Nación. Lo vivido marcó para siempre la memoria de quienes lograron volver, y el recuerdo imborrable de quienes no regresaron.

Hoy, a 44 años de aquel hecho que marcó nuestra historia, rendimos homenaje a los 1093 tripulantes del crucero ARA “General Belgrano”. Por ellos y por quienes dieron su vida: conmemoremos a los héroes, hoy y siempre, con respeto, orgullo y gratitud".