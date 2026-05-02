La Armada Argentina rinde homenaje a los caídos por el hundimiento del ARA General Belgrano
El 2 de mayo de 1982, el crucero ARA “General Belgrano”, gravemente herido por un submarino británico, se hundió en las heladas aguas del Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas.
En la tarde del 2 de mayo de 1982, durante la Guerra de Malvinas, el submarino nuclear británico HMS Conqueror lanzó tres torpedos Mark VIII contra el crucero ARA General Belgrano . Dos de ellos impactaron con precisión letal: el primero destruyó la sala de máquinas y el segundo dañó gravemente la proa del buque . En menos de una hora, el crucero comenzó a hundirse en las heladas aguas del Atlántico Sur, desapareciendo por completo alrededor de las 17:00 horas . Este ataque se produjo cuando el buque argentino navegaba a 210 millas al sur de las islas, fuera de la llamada "zona de exclusión total" que el Reino Unido había impuesto de manera unilateral, lo que generó una fuerte controversia internacional y llevó a muchos juristas e historiadores a calificarlo como un crimen de guerra .
La magnitud de la tragedia
El ARA General Belgrano transportaba 1.093 tripulantes en el momento del hundimiento . La tragedia dejó 323 marinos fallecidos, lo que representa casi la mitad de los 649 caídos argentinos durante toda la Guerra de Malvinas, convirtiéndose en la mayor tragedia naval de la historia argentina . La mayoría de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 25 años, muchos de ellos cumpliendo el servicio militar obligatorio . Los 770 sobrevivientes enfrentaron condiciones extremas en las gélidas aguas del sur, con bajas temperaturas, fuertes temporales e incertidumbre, a la espera de ser rescatados durante más de 24 horas . El buque, que originalmente había pertenecido a Estados Unidos con el nombre USS Phoenix y había sobrevivido al ataque a Pearl Harbor en 1941, fue adquirido por Argentina en 1951 y rebautizado en honor al general Manuel Belgrano.
El homenje
La Armada Argentina recordó el fatal suceso y rindió homenaje a los caídos en un comunicado: "El 2 de mayo de 1982, el crucero ARA “General Belgrano”, gravemente herido por un submarino británico, se hundió en las heladas aguas del Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas.
323 tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar. Otros 770 enfrentaron la supervivencia en las gélidas aguas del sur, con bajas temperaturas, fuertes temporales e incertidumbre, a la espera de ser rescatados.
El sacrificio de quienes formaron parte de aquella tripulación dejó una huella profunda en cada uno de ellos y en toda la Nación. Lo vivido marcó para siempre la memoria de quienes lograron volver, y el recuerdo imborrable de quienes no regresaron.
Hoy, a 44 años de aquel hecho que marcó nuestra historia, rendimos homenaje a los 1093 tripulantes del crucero ARA “General Belgrano”. Por ellos y por quienes dieron su vida: conmemoremos a los héroes, hoy y siempre, con respeto, orgullo y gratitud".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario