Se viene el Año Nuevo Chino 2026: cuándo comienza y qué actividades habrá en CABA
Todo lo que tenés que saber para vivir la mayor celebración originada en el gigante asiático.
La llegada del Año Nuevo Chino 2026 se acerca y la Ciudad de Buenos Aires se prepara para festejarlo con una serie de actividades entre las que destacan distintos espectáculos, acciones gastronómicas y para toda la familia.
La celebración organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, se llevará cabo del 14 al 17 de febrero donde habrá distintas actividades. Cuenta con el auspicio de la Embajada de China y del gobierno porteño. El festejo principal se celebra en la noche del lunes 16 de febrero y las primeras horas del martes 17.
En esta ocasión, se celebra la llegada del Año del Caballo de Fuego, con diversas actividades vinculadas a la cultura milenaria del país asiático, que resultan sumamente atractivas para vivir en familia y con amigos.
Cuándo, dónde y qué actividades habrá en el Año Nuevo Chino 2026
¿Dónde? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el epicentro de los festejos se encuentra en el Barrio Chino, en un perímetro que se extiende desde Avenida Juramento hasta las intersecciones con Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe.
¿Cuándo? Las actividades principales se llevarán a cabo entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero, de 12 a 20 horas. Sin embargo, hay otras propuestas que comienzan una semana antes.
Dragones, colores, perros robóticos y tradición
El Barrio Chino será escenario de cuatro jornadas llenas de propuestas artísticas y culturales. El programa incluye un espectáculo central con dragones y leones sobre postes elevados, además de la presencia de caballos en vivo, exhibiciones de artes marciales, músicatradicional y contemporánea, DJs y shows en vivo.
La celebración también contará con desfiles de moda, intervenciones artísticas y murales, robots y perros robóticos, junto con actividades gastronómicas y culturales abiertas al público, sorteos y activaciones especiales. Como gesto simbólico, el orfebre Juan Carlos Pallarols presentará una obra dedicada al Año del Caballo.
A su vez, otros sitios de la ciudad festejarán el Año Nuevo Chino. El domingo 15 de febrero tendrá lugar la tradicional carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero. Mientras que el lunes 16, a partir de las 20 horas, distintos íconos de la ciudad se teñirán de rojo para acompañar los festejos: el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco de ingreso al Barrio Chino se iluminarán en homenaje al Año Nuevo Chino.
