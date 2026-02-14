Se viene el Año Nuevo Chino 2026: cuándo comienza y qué actividades habrá en CABA

A su vez, otros sitios de la ciudad festejarán el Año Nuevo Chino. El domingo 15 de febrero tendrá lugar la tradicional carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero. Mientras que el lunes 16, a partir de las 20 horas, distintos íconos de la ciudad se teñirán de rojo para acompañar los festejos: el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco de ingreso al Barrio Chino se iluminarán en homenaje al Año Nuevo Chino.