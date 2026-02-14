Recesión y crisis: despidos masivos en uno de los principales frigoríficos del país

Este viernes, un grupo de trabajadores realizó una asamblea frente a la planta de Trenel para definir medidas de reclamo. “Somos 79 familias de Trenel y, en un pueblo de 7 mil habitantes, es mucho”, señalaron, al exigir el pago de indemnizaciones que prometidas para el miércoles pasado pero no abonadas.

Los exempleados también cuestionaron la falta de información oficial y apuntaron tanto contra la empresa como contra el gremio. “Nadie nos ha respondido nada. La gente de mantenimiento está trabajando, recursos humanos sigue activo, salió un camión con menudencias. Nos dicen que están en crisis, pero siguen operando”, expresaron.

Otra textil solicitó el concurso preventivo de acreedores

Este viernes también se supo que la firma Hilado SA, integrante del holding TN&Platex, solicitó formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores, con el objetivo de renegociar pasivos, garantizando la continuidad operativa de sus plantas y la preservación de los puestos de trabajo.

El presidente de TN&Platex es Teddy Karagozian, un destacado empresario industrial que fue brevemente consejero de Javier Milei, de quien se distanció por las políticas económicas implementadas por el libertario.

tn y platex

La contracción del mercado interno, reflejada en una caída sostenida en el consumo doméstico que limita la capacidad de absorción de la producción local; la apertura comercial y la competencia externa, con el incremento sustancial de las importaciones, sumado a la desregulación de las ventas por plataformas digitales internacionales y el ingreso al paías de indumentaria de segunda mano, fueron los motivos expresados por la empresa.

También citaron la asfixia financiera derivada de que los costos financieros se posicionaron sistemáticamente por encima de la inflación durante el año pasado, dificultando el acceso al crédito productivo.