Tragedia en la Ruta 2: murió un joven de 20 años por un choque frontal en el inicio del fin de semana largo por Carnaval
Ocurrió a la altura del kilómetro 191, cuando una Ford Eco Sport cruzó de carril y chocó contra una Toyota Hilux.
Este sábado, en el primer día del fin de semana XL de Carnaval, empezó con un accidente fatal. Un joven de 20 años murió tras un choque frontal entre dos camionetas en ruta 2. El accidente de tránsito fue a la altura del kilómetro 191, cerca de Castelli, cuando una Ford Eco Sport que circulaba hacia Capital Federal perdió el control, cruzó el cantero central y chocó de frente contra una Toyota Hilux.
Por causas que aún están siendo investigadas, la víctima fatal, identificado como Sebastián Traverso, perdió el control de la camioneta, cruzó el cantero central que divide la ruta y chocó de frente con la Hilux, que iba sentido a la costa bonaerense y en la que viajaban dos personas.
Los tres heridos fueron llevado al Hospital Castelli. Allí se constató la muerte de Traverso, mientras que los otros dos fueron asistidos con lesiones de distinta consideración.
En la escena trabajaron Bomberos de Castelli, personal de Aubasa y ambulancias del Hospital Zonal, mientras que la calzada permanecía reducida a un solo carril para facilitar los peritajes. Además, se abrió una investigación por “homicidio culposo” con intervención de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.
Las condiciones climáticas eran favorables al momento del choque y se habla de que una mala maniobra por parte de la víctima provocó la colisión.
El accidente tiene lugar en la primera jornada de un fin de semana largo de cuatro días, en el que la costa atlántica es un destino popular. Debido a dos incidentes más en la ruta 2 (uno después del Peaje Hudson y otro a la altura de la ciudad de La Plata), llegar hasta la ciudad balnearia registra más demoras que lo habitual.
Según estimaciones del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, la ocupación hotelera supera el 80%, con la mayoría de las reservas en el centro de la ciudad.
