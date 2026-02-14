Tragedia en la Ruta 2: murió un joven de 20 años por un choque frontal en el inicio del fin de semana largo por Carnaval

Las condiciones climáticas eran favorables al momento del choque y se habla de que una mala maniobra por parte de la víctima provocó la colisión.

Además, se abrió una investigación por “homicidio culposo” con intervención de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.

El accidente tiene lugar en la primera jornada de un fin de semana largo de cuatro días, en el que la costa atlántica es un destino popular. Debido a dos incidentes más en la ruta 2 (uno después del Peaje Hudson y otro a la altura de la ciudad de La Plata), llegar hasta la ciudad balnearia registra más demoras que lo habitual.

Según estimaciones del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, la ocupación hotelera supera el 80%, con la mayoría de las reservas en el centro de la ciudad.