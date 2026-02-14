El Gobierno presentó un tablero de seguimiento de cardiopatías congénitas: para qué sirve

Embed PRESENTAMOS EL TABLERO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS



Esta herramienta permite visualizar cada notificación ingresada al programa y monitorear todo el circuito a nivel federal. Detrás de cada dato hay un niño que, en muchos casos, necesita una…

Cuáles son los centros médicos a los que realizan tratamientos

El PNCC trabaja en articulación con una red federal de centros tratantes a los que se derivan las denuncias recibidas para su evaluación, tratamiento y operación. La misma está integrada por 15 hospitales de referencia de 9 jurisdicciones del país: el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, el Hospital General De Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y El Hospital General De Niños Pedro De Elizalde ubicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el Hospital de Alta Complejidad El Cruce y los hospitales interzonales Sor María Ludovica y Don Victorino Tetamanti ubicados en Provincia de Buenos Aires; el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba; el Instituto de Cardiología de Corrientes; el Hospital Pediátrico Humberto J. Notti ubicado en Mendoza; el Hospital Provincial de Neuquén Dr. Castro Rendon; el Hospital Público Materno Infantil de Salta; el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia y el Hospital de Niños Víctor José Vilela de la provincia de Santa Fe; y el Hospital Niño Jesús de Tucumán.

Con esta nueva herramienta, el Ministerio de Salud de la Nación avanza en un modelo de gestión basado en información en tiempo real, articulación federal y mejora continua de los procesos. El fortalecimiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas tiene como objetivo optimizar los tiempos de respuesta y garantizar un funcionamiento transparente para que los niños puedan acceder, oportunamente, al diagnóstico y tratamiento que necesitan, en cualquier punto del país.