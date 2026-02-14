El Gobierno presentó un tablero de seguimiento de cardiopatías congénitas: para qué sirve
Ya se registraron más de 280 casos en lo que va del año y no hay lista de espera.
Un bebé nacido en cualquier punto de Argentina puede hoy acceder a tratamiento inmediato para una cardiopatía congénita gracias a un sistema que, hasta hace poco, no existía. El Ministerio de Salud de la Nación presentó un nuevo Tablero de Seguimiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una herramienta digital que permite monitorear en tiempo real el recorrido de cada caso, desde la denuncia hasta la intervención quirúrgica o el alta médica. La iniciativa apunta a mejorar la trazabilidad, la transparencia y la eficacia en la atención de cientos de niños que cada año nacen con una alteración en el corazón.
El tablero permitirá observar la cantidad de denuncias recibidas, el número de niños que requieren intervención y derivación, a qué hospitales han sido asignados, y cuántos de ellos han sido operados. La herramienta también ofrecerá la posibilidad de analizar los datos en función de variables temporales, pudiendo evaluar la eficiencia de los circuitos del programa y generar mayor transparencia en los procesos de derivación.
El desarrollo de este nuevo tablero forma parte de las acciones impulsadas por la cartera sanitaria nacional para ampliar la capacidad de respuesta del PNCC. Entre ellas se destacan la reciente incorporación de los Hospitales Nacionales El Cruce, Garrahan y Posadas al Centro Coordinador de Referencia y la decisión de trasladar la nueva estructura operativa a la sede central del Ministerio, agilizando aún más la articulación con los equipos de salud de todo el país.
A la fecha, el PNCC no registra pacientes en lista de espera y mantiene un tiempo promedio de 50 minutos para la asignación de casos desde su ingreso al sistema. Entre el 1° de enero y el 10 de febrero se registraron 288 denuncias, de las cuales, 220 fueron derivadas a un centro tratante, 3 están en proceso de evaluación médica, y 66, no recibieron indicación de intervención quirúrgica. Asimismo, 109 pacientes fueron operados, siendo que 70 corresponden a casos ingresados en 2026 y 39, a procesos iniciados en 2024 y 2025.
Cuáles son los centros médicos a los que realizan tratamientos
El PNCC trabaja en articulación con una red federal de centros tratantes a los que se derivan las denuncias recibidas para su evaluación, tratamiento y operación. La misma está integrada por 15 hospitales de referencia de 9 jurisdicciones del país: el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, el Hospital General De Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y El Hospital General De Niños Pedro De Elizalde ubicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el Hospital de Alta Complejidad El Cruce y los hospitales interzonales Sor María Ludovica y Don Victorino Tetamanti ubicados en Provincia de Buenos Aires; el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba; el Instituto de Cardiología de Corrientes; el Hospital Pediátrico Humberto J. Notti ubicado en Mendoza; el Hospital Provincial de Neuquén Dr. Castro Rendon; el Hospital Público Materno Infantil de Salta; el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia y el Hospital de Niños Víctor José Vilela de la provincia de Santa Fe; y el Hospital Niño Jesús de Tucumán.
Con esta nueva herramienta, el Ministerio de Salud de la Nación avanza en un modelo de gestión basado en información en tiempo real, articulación federal y mejora continua de los procesos. El fortalecimiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas tiene como objetivo optimizar los tiempos de respuesta y garantizar un funcionamiento transparente para que los niños puedan acceder, oportunamente, al diagnóstico y tratamiento que necesitan, en cualquier punto del país.
