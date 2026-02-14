Tini Stoessel y María Becerra acompañaron a Bad Bunny en la Casita durante su show en River

El espectáculo, marcado por una puesta en escena imponente y un despliegue escénico de primer nivel, tuvo su punto más íntimo y celebratorio cuando Bad Bunny se trasladó a la icónica “Casita”, un segundo escenario dentro del estadio donde el artista suele bajar a conectar con el público y recibir invitados especiales. Fue allí donde, entre los seguidores y en pleno perreo colectivo, se sumaron Tini y María, quienes no sólo disfrutaron del show, sino que también se animaron a bailar con Bad Bunny encima del escenario. Las imágenes del momento se viralizaron en redes en cuestión de minutos, generando miles de comentarios y reproducciones.