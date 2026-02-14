Tini Stoessel y María Becerra acompañaron a Bad Bunny en la Casita durante su show en River
La presencia de las artistas argentinas en la “Casita” del Estadio Monumental se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto.
Una noche histórica para la música urbana se vivió en el Estadio Monumental de River Plate, donde Bad Bunny inauguró el primero de sus tres conciertos en Argentina como parte de su gira Debí Tirar Más Fotos Tour. Más allá de su repertorio cargado de hits y de la ovación de miles de fanáticos, uno de los momentos que se volvió viral fue la presencia y el baile de Tini Stoessel y María Becerra junto al artista puertorriqueño.
El espectáculo, marcado por una puesta en escena imponente y un despliegue escénico de primer nivel, tuvo su punto más íntimo y celebratorio cuando Bad Bunny se trasladó a la icónica “Casita”, un segundo escenario dentro del estadio donde el artista suele bajar a conectar con el público y recibir invitados especiales. Fue allí donde, entre los seguidores y en pleno perreo colectivo, se sumaron Tini y María, quienes no sólo disfrutaron del show, sino que también se animaron a bailar con Bad Bunny encima del escenario. Las imágenes del momento se viralizaron en redes en cuestión de minutos, generando miles de comentarios y reproducciones.
El concierto comenzó con éxito desde los primeros acordes de temas como La Mudanza, Callaíta y Baile Inolvidable, y contó además con guiños culturales y homenajes, como la camiseta con el número 19 de la selección argentina que lució el artista durante parte del set.
La presencia de figuras locales en un concierto internacional de este calibre confirma la relevancia de los artistas argentinos en la escena global de la música urbana. Tanto Stoessel como Becerra vienen de arrasar con sus propios proyectos musicales y ya eran ampliamente esperadas por el público porteño. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar: entre ovaciones, gritos y miles de celulares grabando el momento, el baile compartido se transformó en uno de los highlights del show de Bad Bunny en su regreso a Argentina.
