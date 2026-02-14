Quién fue San Valentín: el sacerdote mártir que desafió a un emperador romano por el amor

En Argentina, como en buena parte del mundo, el 14 de febrero se transformó en una jornada comercial y afectiva: restaurantes, comercios y aplicaciones multiplican las propuestas para celebrar parejas, amistades y afectos. A la vez, crece la valorización de gestos simples y cotidianos: una carta, una llamada o compartir tiempo de calidad. Para algunos, la fecha remite a la obligación del consumo; para otros, es una oportunidad para reivindicar el amor en sus distintas formas y para recordar la valentía de quienes, como San Valentín, defendieron sentimientos humanos frente a leyes injustas.