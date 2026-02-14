Encontraron marihuana en un auto que ingresaba a Mar del Plata por el fin de semana largo de Carnaval
Una perra antinarcóticos de la policía de la Provincia de Buenos Aires detectó la droga en un bolso dentro del vehículo.
En un operativo realizado sobre la Ruta 2, a la altura del ingreso a Mar del Plata, la Policía provincial detectó marihuana en el interior de un vehículo de color azul, gracias al trabajo de un perro especialmente entrenado para la identificación de estupefacientes. El hallazgo se produjo durante un control de rutina en el que los efectivos decidieron inspeccionar varios autos que circulaban por la zona, como parte de un plan más amplio de prevención de delitos relacionados con drogas en la vía pública. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento permitió localizar la sustancia ilícita sin que se produjeran incidentes durante la intervención.
En el vehículo secuestrado viajaban cuatro jóvenes, quienes quedaron involucrados en el operativo a raíz del hallazgo. Si bien por el momento no se difundieron sus identidades, las autoridades señalaron que serán citados por la Justicia para continuar con el proceso legal correspondiente. El uso de perros detectores en este tipo de controles se ha vuelto cada vez más frecuente en las rutas argentinas, ya que su capacidad para identificar drogas permite a los oficiales actuar con rapidez y precisión, evitando riesgos mayores y agilizando los procedimientos judiciales.
Uno de los efectivos a cargo del operativo explicó a C5N que “a veces el procedimiento del can es efectivo y se encuentra este tipo de sustancia. Ahora se secuestra la sustancia y se hace el procedimiento del caso para poder elevar el caso a Fiscalía. La Justicia continúa con su proceso”. Este testimonio refleja la metodología que se aplica en cada intervención: primero se asegura la evidencia, luego se formaliza la imputación y, finalmente, se remite todo a la Fiscalía para que continúe la investigación conforme a la ley. Este tipo de operativos forman parte de un trabajo constante de prevención y control en rutas nacionales y provinciales, con el objetivo de reducir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por estas vías.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario