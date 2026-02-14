Encontraron marihuana en un auto que ingresaba a Mar del Plata por el fin de semana largo de Carnaval

Uno de los efectivos a cargo del operativo explicó a C5N que “a veces el procedimiento del can es efectivo y se encuentra este tipo de sustancia. Ahora se secuestra la sustancia y se hace el procedimiento del caso para poder elevar el caso a Fiscalía. La Justicia continúa con su proceso”. Este testimonio refleja la metodología que se aplica en cada intervención: primero se asegura la evidencia, luego se formaliza la imputación y, finalmente, se remite todo a la Fiscalía para que continúe la investigación conforme a la ley. Este tipo de operativos forman parte de un trabajo constante de prevención y control en rutas nacionales y provinciales, con el objetivo de reducir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por estas vías.