Según el dueño de HLB Pharma, "alguien metió la bacteria" en el fentanilo contaminado

furfaro detencion psa

Hace un par de semanas el empresario le dio una entrevista a Infobae en la que lanzó: "Siempre supuse que fuera posible que Quinteros intentara atacar al laboratorio, ya fuera a través de un sabotaje o de una campaña mediática de desprestigio", lo que denota su intención de fogonear la hipótesis del sabotaje como defensa.

"¿Cómo entró ese bicho? No sé. Quiero que investiguen. La gente que tengo en Ramallo es impecable", aseguró Furfaro ante el juez Kreplak, al que también le confirmó que "si algún empleado mío hizo una maldad me hago responsable, pero son gente de trabajo".

"Se hace limpieza todos los años. Las máquinas están impecables, son nuevas", insistió el empresario, que justamente es investigado por la justicia bonaerense en una causa por irregularidades en la importación de equipos para laboratorios.

De cualquier modo, personal del Instituto Malbrán informó que existieron irregularidades en los procedimientos de limpieza que tanto elogió García Furfaro.

"Habrá cosas con las planillas. Puede ser, pero cada vez que venía ANMAT te pedían cinco hojas más", se quejó el empresario durante su declaración.

"Que me corten la cabeza si tengo responsabilidad", sentenció, a la espera de que la Justicia Federal determine su responsabilidad en la muerte de al menos 96 personas que fueron tratadas con el fentanilo contaminado que salió de su laboratorio.