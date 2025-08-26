Según el dueño de HLB Pharma, "alguien metió la bacteria" en el fentanilo contaminado
Ariel García Furfaro declaró ante la Justicia Federal en la causa por fentanilo contaminado fabricados en sus compañías, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma -vinculados a la fabricación de fentanilo contaminado-, declaró la semana pasada ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak para dar su versión de los hechos y mencionar a quién podría haber saboteado la producción del opiáceo que mató a 96 personas.
"Esa bacteria alguien la metió", expresó el viernes pasado García Furfaro, cuando ya había sido detenido por la Policía Federal tras varios allanamientos en los que también aprehendieron a sus dos hermanos, a su madre (en calidad de vicepresidenta de HLB Pharma), al director de los laboratorios involucrados y a otros ejecutivos de las empresas.
"Hace un mes que no duermo", aseguró el empresario, que podría ser condenado a "una pena de reclusión o prisión de 10 a 25 años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona", como consta en el artículo 201 bis del Código Penal Argentino.
Otra de las frases que trascendieron este martes y que fueron reproducidas en declaraciones televisivas involucran al exdiputado bonaerense Andrés Quinteros, que no sólo fue CEO de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, sino que también fue el representante de ambos ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y apoderado de uno de ellos.
"No tengo dudas de que Andrés Quinteros está detrás de esto", afirmó de nuevo García Furfaro, ahora en los tribunales federales de La Plata.
Hace un par de semanas el empresario le dio una entrevista a Infobae en la que lanzó: "Siempre supuse que fuera posible que Quinteros intentara atacar al laboratorio, ya fuera a través de un sabotaje o de una campaña mediática de desprestigio", lo que denota su intención de fogonear la hipótesis del sabotaje como defensa.
"¿Cómo entró ese bicho? No sé. Quiero que investiguen. La gente que tengo en Ramallo es impecable", aseguró Furfaro ante el juez Kreplak, al que también le confirmó que "si algún empleado mío hizo una maldad me hago responsable, pero son gente de trabajo".
"Se hace limpieza todos los años. Las máquinas están impecables, son nuevas", insistió el empresario, que justamente es investigado por la justicia bonaerense en una causa por irregularidades en la importación de equipos para laboratorios.
De cualquier modo, personal del Instituto Malbrán informó que existieron irregularidades en los procedimientos de limpieza que tanto elogió García Furfaro.
"Habrá cosas con las planillas. Puede ser, pero cada vez que venía ANMAT te pedían cinco hojas más", se quejó el empresario durante su declaración.
"Que me corten la cabeza si tengo responsabilidad", sentenció, a la espera de que la Justicia Federal determine su responsabilidad en la muerte de al menos 96 personas que fueron tratadas con el fentanilo contaminado que salió de su laboratorio.
