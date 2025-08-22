Fentanilo contaminado: qué declaró Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma

Otros familiares del empresario que quedaron detenidos en el marco de la causa fueron sus hermanos, Diego y Damián García, y su madre, que es accionista de HLB Pharma y actual vicepresidenta de la compañía tras haber sido su titular.

Con los García Furfaro también se detuvo en los allanamientos al director general de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, Javier Tchukran, así como a los directores técnicos de los dos laboratorios, identificados como Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

El artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, establece una pena de reclusión o prisión de 10 a 25 años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona, al tiempo que, en el caso de hallarse lesiones gravísimas, la condena es de tres años.