"Si voy a la cárcel, me mato", las duras palabras de Agostina Páez, la abogada argentina enjuiciada en Brasil

agostina páez

El Tribunal Penal N°37, bajo la dirección del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, es el escenario de la primera audiencia del caso. En esta instancia, tanto la fiscalía como la querella y la defensa expondrán sus alegatos correspondientes.

Actualmente, la turista argentina permanece bajo el régimen de prisión domiciliaria. Se le imputan tres hechos de injuria racial, delitos enmarcados en la estricta legislación antirracista vigente en Brasil. Bajo estos cargos, la querella ha solicitado una pena máxima de 15 años de prisión.