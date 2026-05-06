Descubrí Brasil en 2026: el pueblo con calles de arena, noches con baja iluminación y un paisaje de dunas

Dónde queda Jericoacoara

Jericoacoara está en el noreste de Brasil, dentro del estado de Ceará, una zona conocida por su clima cálido y sus paisajes naturales bien conservados durante gran parte del año. Se encuentra a unos 300 kilómetros de Fortaleza y cuenta con opciones para llegar en avión, lo que simplifica el acceso.

Cómo llegar a Jericoacoara

La forma más habitual de llegar a Jericoacoara es volar primero hasta Fortaleza. Desde allí se puede tomar otro vuelo corto o realizar el tramo por carretera. Este trayecto mezcla tramos de asfalto con caminos de arena, por lo que el viaje suele ser más largo y demanda varias horas hasta llegar al pueblo.