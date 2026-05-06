Descubrí Brasil en 2026: el pueblo con calles de arena, noches con baja iluminación y un paisaje de dunas
Su estratégica ubicación, a 300 kilómetros de Fortaleza, lo hace un punto accesible de Sudamérica. Su principal atracción son sus dunas y aguas turquesas. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Brasil mantiene su lugar como uno de los destinos más elegidos de Sudamérica gracias a la diversidad de experiencias que ofrece. Una de las principales características que atraen a los turistas, además de sus imponentes paisajes y extensas playas, son los sitios escondidos, lejos del turismo masivo y cargados de naturaleza autóctona.
En ese mapa aparece Jericoacoara, en Ceará, un destino que se distingue por su entorno, con dunas, lagunas y calles de arena. Además, su estratégica ubicación, a 300 kilómetros de Fortaleza, lo hace un punto accesible desde diferentes rincones de Sudamérica.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Este atrapante destino ofrece planes para todo tipo de viajero. Para quienes buscan experiencias cargadas de adrenalina, hay recorridos por las dunas, paseos en buggy y exploración de lagunas escondidas entre la arena. Aunque relajarse en la playa es una de las actividades más elegidas por los amantes de la tranquilidad.
Cuando baja el sol y la jornada entra en la recta final, la ciudad, de aproximadamente 25 mil habitantes, cambia de ritmo: aparecen propuestas con música y movimiento que le dan un cierre distinto al día. Además, los bares y restaurantes preparan los mejores platos típicos de la región con el objetivo de deleitar el paladar de los comensales.
Dónde queda Jericoacoara
Jericoacoara está en el noreste de Brasil, dentro del estado de Ceará, una zona conocida por su clima cálido y sus paisajes naturales bien conservados durante gran parte del año. Se encuentra a unos 300 kilómetros de Fortaleza y cuenta con opciones para llegar en avión, lo que simplifica el acceso.
Cómo llegar a Jericoacoara
La forma más habitual de llegar a Jericoacoara es volar primero hasta Fortaleza. Desde allí se puede tomar otro vuelo corto o realizar el tramo por carretera. Este trayecto mezcla tramos de asfalto con caminos de arena, por lo que el viaje suele ser más largo y demanda varias horas hasta llegar al pueblo.
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