Sobrevoló un parque nacional, lo denunciaron por daño ambiental y fue sancionado con una inusual medida

La medida se adoptó con la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Gonella y con coordinación del auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro.

Finalmente, la entrega del equipamiento se concretó en la sede de la Fiscalía General N.º 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba.

Condorito

Del acto participaron representantes del Ministerio Público Fiscal; la abogada de la Administración de Parques Nacionales, Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín; y el guardaparque Nicolás Vallejos, entre otros funcionarios.

El impacto de los sobrevuelos en los cóndores

parque nacional quebrada del condorito

Especialistas explicaron que la protección del cóndor andino es prioritaria, sobre todo en la mencionada zona del Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde se concentra diariamente un significativo número de ejemplares de distintas edades.

En la provincia de Córdoba, el cóndor andino se encuentra en estado de conservación vulnerable, con una población relativamente aislada y afectada por la pérdida de hábitat y la persecución.

Ante esto, se considera que el disturbio provocado por sobrevuelos a baja altura puede generar un estrés significativo en las aves, producir el abandono de áreas de descanso y alterar sus patrones de conducta y procesos fisiológicos que impactan negativamente en su salud. A esto se suma el riesgo de colisiones con aeronaves, que puede derivar en mortalidad directa.