Sobrevoló un parque nacional, lo denunciaron por daño ambiental y fue sancionado con una inusual medida
Un piloto pasó con un helicóptero sobre en un sector protegido del Parque Nacional Quebrada del Condorito y tuvo que enfrentar una inusual medida reparatoria.
Un piloto que sobrevoló sin autorización un sector protegido del Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba, tuvo que enfrentar una inusual medida reparatoria tras ser denunciado penalmente por provocar un grave impacto ambiental en la fauna local.
El hecho se remonta a marzo de 2025, cuando un guía autorizado del parque advirtió el sobrevuelo de un helicóptero que ingresó dos veces y a baja altura sobre un área de conservación del parque, ubicada en las inmediaciones del sector conocido como “Baño del Cóndor”. Se trata de un sitio utilizado por estas aves para descansar y acicalarse, por lo que se lo considera una zona clave para la conservación del cóndor andino.
Pese a que el accionar es considerado como infracción en el Código Aeronáutico, el Ministerio Público Fiscal indicó que el caso reunía las condiciones para aplicar medidas alternativas al proceso penal.
Inicialmente se acordó una reparación económica mediante el pago de una suma equivalente a 9 millones de pesos.
Sin embargo, tras consultas con las autoridades del parque, se decidió que el dinero no sea entregado en efectivo y, por el contrario, se dispuso que el piloto del helicóptero entregara 30 pares de zapatillas de trabajo y calzado de seguridad de alta calidad destinados a los guardaparques.
La medida se adoptó con la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Gonella y con coordinación del auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro.
Finalmente, la entrega del equipamiento se concretó en la sede de la Fiscalía General N.º 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba.
Del acto participaron representantes del Ministerio Público Fiscal; la abogada de la Administración de Parques Nacionales, Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín; y el guardaparque Nicolás Vallejos, entre otros funcionarios.
El impacto de los sobrevuelos en los cóndores
Especialistas explicaron que la protección del cóndor andino es prioritaria, sobre todo en la mencionada zona del Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde se concentra diariamente un significativo número de ejemplares de distintas edades.
En la provincia de Córdoba, el cóndor andino se encuentra en estado de conservación vulnerable, con una población relativamente aislada y afectada por la pérdida de hábitat y la persecución.
Ante esto, se considera que el disturbio provocado por sobrevuelos a baja altura puede generar un estrés significativo en las aves, producir el abandono de áreas de descanso y alterar sus patrones de conducta y procesos fisiológicos que impactan negativamente en su salud. A esto se suma el riesgo de colisiones con aeronaves, que puede derivar en mortalidad directa.
