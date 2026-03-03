Derrumbe en Parque Patricios: se desplomó el patio interno de un complejo de viviendas

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar luego de que a las 4.45 se recibiera un llamado de alerta al 911. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros—, lo que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban vehículos estacionados.

Desde entonces, trabajan allí el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear la zona del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, según pudo saber este diario. Los especialistas se encontraban evaluando la estructura del edificio.