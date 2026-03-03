Mendoza: detuvieron a un celador acusado de abusar de la adolescente que se atrincheró en una escuela

Inicialmente, la investigación estuvo bajo la órbita de la fiscal penal de menores Griselda Digier pero ahora pasó a manos de la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto, quien investiga un posible abuso sexual cometido por el sospechoso contra la menor.

El celador, de quien no trascendió su identidad, fue detenido el viernes e imputado por abuso sexual agravado.

Para los investigadores, el presunto abuso por parte del celador habría desencadenado la crisis de la menor, lo que luego derivó en el violento suceso escolar.

El caso de la nena atrincherada en Mendoza

Todo ocurrió el 10 de septiembre pasado en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, cuando los estudiantes regresaban a las aulas luego del primer recreo y en la previa a un acto que iba a realizarse por el Día del Maestro.

Minutos después de las 9.30, compañeros de la alumna alertaron a la preceptora y le avisaron que la adolescente tenía un arma. La mujer fue la primera en intentar persuadirla, pero la menor efectuó un disparo que impactó cerca de sus pies.

menor armada colegio mendoza

Tras el llamado de alerta al 911, las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) se desplazaron hacia el colegio.

Ante la gravedad de la situación, se activó inmediatamente un protocolo para casos de alta crisis y los efectivos policiales realizaron la evacuación de la escuela con el fin de resguardar al resto de los alumnos y al personal docente.

menor armada colegio mendoza

Los oficiales tuvieron que intervenir en la negociación con la menor, que permaneció atrincherada en el establecimiento durante varias horas. La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, a cargo del caso, también se hizo presente en el lugar.

Las mediaciones continuaban pasadas las 12, con especialistas del GRIS intentando dialogar con la adolescente, que efectuó otro disparo en presencia de los efectivos.

En diferentes videos no solo se observa el accionar de la adolescente sino también la intervención de los policías, que intentaron dialogar con ella para que entregara el arma.

“Dejá el arma en el piso un minuto así podemos hablar”, le expresó uno de los oficiales hasta que se escuchó otro disparo.

Pasado el mediodía, las autoridades confirmaron que la alumna había entregado el arma y salido del establecimiento, siendo trasladada al Hospital de La Paz, donde la esperaban sus padres.