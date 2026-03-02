Cambió el pronóstico y se vienen tres días con lluvias en Buenos Aires: a qué hora se larga y hasta cuándo
Se adelanta el regreso de las lluvias al AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Cómo sigue el clima y qué pasa con el calor.
La primera semana de marzo inició con buenas condiciones del clima y mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y si bien se esperaba que se mantenga la tendencia, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y las lluvias son inminentes.
El lunes, que coincidió con el inicio de las clases en la Provincia, transcurrió con nubosidad variable y temperaturas agradables, pero altas, con marcas que rondaron entre 19 y 31 grados, sintiéndose el calor habitual del cierre del verano.
Y cuando parecía que la semana iba a mantenerse durante algunos días más con buen tiempo, el organismo nacional ahora espera por un retorno anticipado de las precipitaciones en el AMBA.
A qué hora llegan las lluvias en el AMBA
El SMN ahora espera un martes con lluvias en la Ciudad y alrededores. De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana; mejorando por la tarde y noche con cielo parcialmente nublado y acompañado de temperaturas de entre 21 y 28 grados.
El miércoles regresaría el buen clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con marcas térmicas estimadas en 20 grados de mínima y 32 grados de máxima; otra vez con mucho calor.
El desmejoramiento parece afianzado el jueves, otra vez con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro, en este caso, vuelve a caer, con marcas de entre 19 y 25 grados.
Se mantiene las lluvias aisladas en la madrugada y mañana del viernes, pasando a chaparrones en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 grados de mínima y 25 de máxima.
En cuanto al fin de semana, hasta el momento el SMN espera buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 18 y 25 grados para el sábado; y 19 y 26 para el domingo.
