Cambió el pronóstico y se vienen tres días con lluvias en Buenos Aires: a qué hora se larga y hasta cuándo

smn (19) El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para este martes en Buenos Aires.

El miércoles regresaría el buen clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con marcas térmicas estimadas en 20 grados de mínima y 32 grados de máxima; otra vez con mucho calor.

El desmejoramiento parece afianzado el jueves, otra vez con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro, en este caso, vuelve a caer, con marcas de entre 19 y 25 grados.

Se mantiene las lluvias aisladas en la madrugada y mañana del viernes, pasando a chaparrones en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 grados de mínima y 25 de máxima.

En cuanto al fin de semana, hasta el momento el SMN espera buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 18 y 25 grados para el sábado; y 19 y 26 para el domingo.