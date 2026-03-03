Cuánto costaban y cómo son los departamentos en Parque Patricios del edificio del derrumbe
El derrumbe de un estacionamiento subterráneo encendió las alarmas sobre el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios . Los detalles de la obra.
La tranquilidad del barrio Estación Buenos Aires, ubicado en Parque Patricios justo detrás de la cancha de Huracán, se vio abruptamente interrumpida por el derrumbe parcial de un estacionamiento subterráneo. El siniestro, que afortunadamente no dejó víctimas fatales y obligó a la evacuación preventiva de unas 200 personas.
Cómo es el complejo Estación Buenos Aires
La construcción del inmenso predio de 18 hectáreas comenzó en el año 2015 y finalizó en 2019. El proyecto habitacional está compuesto por 56 edificios que albergan un total de 2.396 unidades funcionales.
Los departamentos ofrecen diversas tipologías, variando entre uno y cuatro ambientes. Además de las viviendas, el diseño original del barrio incluyó espacios de uso común y servicios esenciales para sus habitantes: un parque, una plaza con juegos infantiles, una cancha de fútbol, jardines de infantes y 73 locales comerciales.
¿Cuánto costaban los departamentos?
La comercialización de estas viviendas se realizó a través del plan Procrear y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), ofreciendo condiciones financieras que, al momento de su lanzamiento, resultaban muy atractivas en comparación con el mercado inmobiliario tradicional.
Según los registros de la época de comercialización, el precio por metro cuadrado en Estación Buenos Aires oscilaba entre los 52.000 y 57.000 pesos, lo que en aquel entonces equivalía a unos 870 y 988 dólares. Este valor se ubicaba significativamente por debajo del promedio de la zona sur de la Capital Federal.
A modo de referencia, en ese momento histórico, los funcionarios del IVC calculaban que la cuota mensual promedio (atada al sistema UVA) para un monoambiente rondaba los 11.000 pesos, mientras que para un dos ambientes era de 12.000 pesos y para un tres ambientes ascendía a 18.500 pesos.
Las hipótesis detrás del derrumbe estructural
El desprendimiento de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros en el sector del subsuelo donde había vehículos estacionados abrió múltiples interrogantes técnicos.
El ingeniero civil Claudio Rissetto analizó la situación en C5N y advirtió que no es un hecho imprevisible. Según el especialista, no se puede descartar ninguna hipótesis, incluyendo fallas de proyecto, errores de cálculo, deficiencias en la ejecución de la obra o problemas de mantenimiento.
Un punto crítico señalado por Rissetto es la combinación de cocheras subterráneas con jardines en la superficie. Estas áreas tienden a acumular tierra y humedad, facilitando filtraciones que, con el tiempo, provocan la corrosión progresiva de las armaduras de hierro en las estructuras de hormigón armado, debilitando su resistencia hasta desencadenar un colapso.
Mientras los equipos de emergencia continúan evaluando la estabilidad estructural del complejo, las autoridades porteñas y el consorcio aguardan los resultados de las pericias oficiales para determinar las causas exactas del siniestro y definir los próximos pasos a seguir.
