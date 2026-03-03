Cuánto costaban y cómo son los departamentos en Parque Patricios del edificio del derrumbe

IMPORTANTE: Derrumbe en Parque Patricios: se desplomó el patio interno de un complejo de viviendas

A modo de referencia, en ese momento histórico, los funcionarios del IVC calculaban que la cuota mensual promedio (atada al sistema UVA) para un monoambiente rondaba los 11.000 pesos, mientras que para un dos ambientes era de 12.000 pesos y para un tres ambientes ascendía a 18.500 pesos.

Las hipótesis detrás del derrumbe estructural

El desprendimiento de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros en el sector del subsuelo donde había vehículos estacionados abrió múltiples interrogantes técnicos.

El ingeniero civil Claudio Rissetto analizó la situación en C5N y advirtió que no es un hecho imprevisible. Según el especialista, no se puede descartar ninguna hipótesis, incluyendo fallas de proyecto, errores de cálculo, deficiencias en la ejecución de la obra o problemas de mantenimiento.

Un punto crítico señalado por Rissetto es la combinación de cocheras subterráneas con jardines en la superficie. Estas áreas tienden a acumular tierra y humedad, facilitando filtraciones que, con el tiempo, provocan la corrosión progresiva de las armaduras de hierro en las estructuras de hormigón armado, debilitando su resistencia hasta desencadenar un colapso.

Mientras los equipos de emergencia continúan evaluando la estabilidad estructural del complejo, las autoridades porteñas y el consorcio aguardan los resultados de las pericias oficiales para determinar las causas exactas del siniestro y definir los próximos pasos a seguir.