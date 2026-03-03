¿Cuándo llega el estrepitoso tormentón que desplomará la temperatura de cara al fin de semana?
El clima en el AMBA dará un giro drástico. Atrás quedará el calor para darle paso a un tormentón con ráfagas intensas de viento y un marcado descenso térmico.
La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para un brusco cambio meteorológico. Luego de un arranque de semana con calor, un tormentón impactará de lleno en la región, trayendo consigo fuertes precipitaciones y una caída progresiva en las marcas térmicas.
A continuación, el detalle del pronóstico día por día para planificar tu semana:
Miércoles 4 de marzo: El clima comenzará a inestabilizarse con la aparición de tormentas y un 40% de probabilidad de lluvia, acumulando unos 3.4 mm. Pese a esto, será el día más caluroso, con una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 24°C.
Jueves 5 de marzo: Este es el día clave del cambio. La probabilidad de tormentas salta al 80%, con un nivel de agua caída estimado en 9.2 mm. Estará acompañado por fuertes ráfagas de viento del sector sudeste, oscilando entre los 23 y 56 km/h. Se sentirá el fuerte descenso de la temperatura, que apenas llegará a los 24°C de máxima y 19°C de mínima.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El mal tiempo se extenderá durante el comienzo del fin de semana, para luego dar un respiro hacia el domingo:
Viernes 6 de marzo: Será un día gris y lluvioso, con un 90% de probabilidades de precipitaciones y vientos constantes de hasta 56 km/h. La temperatura seguirá bajando, marcando 22°C de máxima y 16°C de mínima.
Sábado 7 de marzo: Las lluvias débiles persistirán durante la primera mitad del fin de semana (50% de probabilidad). El ambiente se mantendrá fresco, con 22°C de máxima y 15°C de mínima.
Domingo 8 de marzo: Las condiciones mejoran notablemente. No se esperan lluvias, el cielo presentará nubes y claros, y la temperatura rondará entre los fríos 14°C de mínima y los agradables 21°C de máxima.
Mirando hacia la próxima semana
Para la semana entrante, el clima recuperará su estabilidad. Hacia el martes 10 de marzo, se espera un cielo mayormente despejado por la madrugada y la noche, alternando con nubes y claros durante la tarde. La temperatura será agradable, alcanzando un pico de 23°C hacia las 15:00 horas, con vientos del sector este.
