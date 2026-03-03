¿Cuándo llega el estrepitoso tormentón que desplomará la temperatura de cara al fin de semana?

Miércoles 4 de marzo: El clima comenzará a inestabilizarse con la aparición de tormentas y un 40% de probabilidad de lluvia, acumulando unos 3.4 mm. Pese a esto, será el día más caluroso, con una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 24°C.

Jueves 5 de marzo: Este es el día clave del cambio. La probabilidad de tormentas salta al 80%, con un nivel de agua caída estimado en 9.2 mm. Estará acompañado por fuertes ráfagas de viento del sector sudeste, oscilando entre los 23 y 56 km/h. Se sentirá el fuerte descenso de la temperatura, que apenas llegará a los 24°C de máxima y 19°C de mínima.