Mapa en vivo de las lluvias hoy martes en el AMBA: a qué hora empiezan las precipitaciones y cuándo mejora
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Cómo sigue el clima.
Mientras persiste el calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se preparara para el regreso de la inestabilidad desde este martes, con la vuelta de las lluvias pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que podrían extenderse por varias jornadas.
El organismo espera un martes con lluvias en la Ciudad y alrededores. De acuerdo con el pronóstico, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y probabilidad de chaparrones en la mañana; mejorando por la tarde y noche con cielo parcialmente nublado y acompañado de temperaturas de entre 21 y 28 grados.
Si bien el miércoles regresaría el buen clima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con marcas térmicas estimadas en 20 grados de mínima y 32 grados de máxima; la continuidad de la semana en Buenos Aires estaría signada por las lluvias.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuántos días con lluvias se vienen en Buenos Aires
Si bien el portal especializado Meteored también espera lluvias y hasta tormentas para el miércoles, este sitio y el organismo nacional coinciden en la presencia de precipitaciones para jueves y viernes, con el ingreso de un frente frío que hará bajar las temperaturas.
El desmejoramiento parece afianzado el jueves, otra vez con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro, en este caso, vuelve a caer, con marcas de entre 19 y 25 grados.
Se mantiene las lluvias aisladas en la madrugada y mañana del viernes, pasando a chaparrones en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 grados de mínima y 25 de máxima.
En cuanto al fin de semana, hasta el momento el SMN espera buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 18 y 25 grados para el sábado; y 19 y 26 para el domingo.
