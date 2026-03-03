Mapa en vivo de las lluvias hoy martes en el AMBA: a qué hora empiezan las precipitaciones y cuándo mejora

Embed

Cuántos días con lluvias se vienen en Buenos Aires

Si bien el portal especializado Meteored también espera lluvias y hasta tormentas para el miércoles, este sitio y el organismo nacional coinciden en la presencia de precipitaciones para jueves y viernes, con el ingreso de un frente frío que hará bajar las temperaturas.

El desmejoramiento parece afianzado el jueves, otra vez con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado. El termómetro, en este caso, vuelve a caer, con marcas de entre 19 y 25 grados.

Se mantiene las lluvias aisladas en la madrugada y mañana del viernes, pasando a chaparrones en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 grados de mínima y 25 de máxima.

En cuanto al fin de semana, hasta el momento el SMN espera buenas condiciones del clima, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 18 y 25 grados para el sábado; y 19 y 26 para el domingo.