Solano: buscan a un hombre acusado de atacar a su pareja y herir a su hija

Y siguió: "Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró apuñaladas en la cara".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hechosanderecho/status/1997320298576654660?t=nWi1pO3a4rSLzBwKDJHVrg&s=19&partner=&hide_thread=false #Solano Carta de una víctima de violencia de género:



“Hoy estoy viva de milagro.Lo que voy a contar no es fácil, pero tengo que decirlo porque mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre.

Estábamos los tres acostados mirando una película.De repente, sin ningún motivo, él… pic.twitter.com/ASlkHOqumn — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 6, 2025

"En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses, se acercó. Y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas. Mis papás llegaron a escucharme gritar y vinieron a sacarlo de encima mío, cuando mi mamá intenta defenderme, él le pega una piña y la noquea tirándola al piso, esto ahora a ella le causó una fisura maxilofacial por la cual ahora tienen que operarla", continuó.

La víctima siguió dando más detalles: "Luego de eso intentó pegarle a mi papá pero lo esquivó y mi papá le pegó primero y así Agustín Ramos pide irse de mi casa y lo dejamos que se vaya porque estábamos nosotras y de inmediato llamé a la policía. La policía lo está buscando, tiene orden de detención, pero todavía no aparece"

"Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto. Necesito que la Justicia actúe. Necesito que lo encuentren", cierra.