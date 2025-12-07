Solano: buscan a un hombre acusado de atacar a su pareja y herir a su hija
El agresor está prófugo tras golpear a la mamá de su hija, lastimar a la pequeña de un año y enfrentar a familiares de la víctima.
Desde las últimas horas, una intensa búsqueda se está llevando adelante en la localidad de San Francisco Solano, donde una joven de 22 años y su hija de apenas un año resultaron heridas tras ser atacadas por la pareja de la mujer. El agresor huyó del lugar y es buscado por la policía en toda la zona.
La situación de violencia de género se desató en una vivienda ubicada en la calle Dardo Rocha al 6.300 de esa localidad, en el partido de Almirante Brown, cuando Agustín Ramos, de 24 años, agredió por causas que se desconocen a Kaira Maqueira, de 22, y quedó asentado en una denuncia que se radicó en la comisaría.
Según se supo, el agresor usó un cuchillo de cocina para agredir a su pareja, a quien le provocó cortes en el labio y en el rostro; además, y en medio de la disputa, también resultó levemente herida la hija de la pareja, de apenas un año, con un corte en la mejilla izquierda.
Después de esto, la violencia escaló y Ramos también atacó a la madre de Maqueiray luego se dio a la fuga, por lo que intervino el departamento judicial de Lomas de Zamora.
A través de sus redes sociales, la víctima hizo un conmovedor descargo sobre lo que tuvo que atravesar. “Hoy estoy viva de milagro. Lo que voy a contar no es fácil, pero tengo que decirlo porque mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre", comenzó diciendo.
Y siguió: "Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró apuñaladas en la cara".
"En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses, se acercó. Y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas. Mis papás llegaron a escucharme gritar y vinieron a sacarlo de encima mío, cuando mi mamá intenta defenderme, él le pega una piña y la noquea tirándola al piso, esto ahora a ella le causó una fisura maxilofacial por la cual ahora tienen que operarla", continuó.
La víctima siguió dando más detalles: "Luego de eso intentó pegarle a mi papá pero lo esquivó y mi papá le pegó primero y así Agustín Ramos pide irse de mi casa y lo dejamos que se vaya porque estábamos nosotras y de inmediato llamé a la policía. La policía lo está buscando, tiene orden de detención, pero todavía no aparece"
"Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto. Necesito que la Justicia actúe. Necesito que lo encuentren", cierra.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario