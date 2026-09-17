Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 17 de septiembre

Viernes: Se espera una jornada con cielo algo nublado durante el día y cielo parcialmente nublado hacia la noche. El registro térmico se mantendrá estable, con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados.

Sábado: El fin de semana se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado por marcas térmicas de entre 13 y 23 grados.