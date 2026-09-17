Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 17 de septiembre
El AMBA transita jornadas de buen clima con leve ascenso de la temperatura. Hacia el finde se prevé un ambiente cálido, aunque con desmejoramientos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones estables y agradables del clima para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcando una tendencia de gradual recuperación térmica que se mantendrá durante las próximas jornadas, de cara a lo que parece un inminente regreso de las lluvias.
Para este jueves, el organismo oficial prevé cielo despejado desde la mañana y hasta la tarde, pasando a ligeramente nublado en la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 22 grados de máxima.
Clima: el detalle del pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
La mejora en las marcas térmicas se afianzará a lo largo del fin de semana, aunque con la llegada de nubosidad y probables precipitaciones hacia el cierre:
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Viernes: Se espera una jornada con cielo algo nublado durante el día y cielo parcialmente nublado hacia la noche. El registro térmico se mantendrá estable, con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados.
Sábado: El fin de semana se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado por marcas térmicas de entre 13 y 23 grados.
Domingo: El cierre de la semana anticipa cielo parcialmente nublado y una desmejora en las condiciones climáticas, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 12 grados de mínima y los 24 grados de máxima.
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