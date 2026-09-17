El polo gastronómico bonaerense de tradición rural a menos de dos horas de la Capital

Hoy, la antigua estación es uno de los lugares que más llaman la atención de quienes llegan por primera vez.

El gran cambio llegó cuando comenzaron a instalarse restaurantes, pulperías y casas de campo que recuperaron recetas y productos asociados con la cocina tradicional.

Los visitantes pueden encontrar propuestas como:

Asado y carnes al horno.

Pastas caseras.

Empanadas.

Picadas.

Guisos y platos de campo.

Panificados artesanales.

Dulces y productos regionales.

Muchos de estos espacios funcionan en antiguas construcciones, por lo que almorzar se convierte también en una forma de conocer parte de la historia del pueblo.

La capilla San Carlos Borromeo es otro de los puntos destacados, al igual que los antiguos almacenes y las construcciones que todavía conservan parte de la identidad rural del lugar.

El entorno también invita a bajar el ritmo: no hay grandes edificios ni el movimiento característico de las ciudades, sino campo, árboles y caminos tranquilos.

Dónde queda y cómo llegar a Carlos Keen

Carlos Keen está ubicado en el partido de Luján, a unos 88 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

En auto, el viaje puede demandar alrededor de una hora y media, aunque el tiempo depende del punto de partida y del tránsito.

Por su cercanía, es posible salir durante la mañana, almorzar en alguno de sus restaurantes, recorrer el pueblo durante la tarde y regresar a Buenos Aires el mismo día.