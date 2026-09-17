El polo gastronómico bonaerense de tradición rural a menos de dos horas de la Capital
Una pequeña localidad de Luján que se convirtió en una de las escapadas favoritas para comer, caminar y disfrutar de un día cerca de la Ciudad.
Para quienes necesitan una pausa sin manejar demasiado, el interior de la provincia de Buenos Aires ofrece escapadas ideales con encanto de pueblo, naturaleza y platos caseros que valen el viaje. Algunos rincones rurales se transformaron en verdaderos polos gastronómicos donde la cocina tradicional se disfruta en un entorno único.
A menos de dos horas del Obelisco, Carlos Keen destaca por su propuesta. Te vas bien comido, bien descansado y con ganas de volver. Estas escapadas combinan historia, costumbres y experiencias que conectan con lo más simple y auténtico de la vida rural.
Desde pastas amasadas a mano hasta asados al borde del río o tablones colmados de empanadas y chorizos caseros, estos destinos son un deleite para el paladar. Además, se suman paseos al aire libre, arquitectura con historia y un ritmo de vida que invita a bajar las revoluciones.
Qué se puede hacer en Carlos Keen
Carlos Keen surgió alrededor de la estación ferroviaria que comenzó a funcionar a fines del siglo XIX. Durante décadas, el tren fue fundamental para el crecimiento de la localidad y para el movimiento de personas y mercaderías.
Con el paso del tiempo, la actividad ferroviaria perdió protagonismo y el pueblo quedó prácticamente detenido en el tiempo. Sin embargo, algunas de sus construcciones y espacios históricos se conservaron y terminaron convirtiéndose en parte de su atractivo turístico.
Hoy, la antigua estación es uno de los lugares que más llaman la atención de quienes llegan por primera vez.
El gran cambio llegó cuando comenzaron a instalarse restaurantes, pulperías y casas de campo que recuperaron recetas y productos asociados con la cocina tradicional.
Los visitantes pueden encontrar propuestas como:
- Asado y carnes al horno.
- Pastas caseras.
- Empanadas.
- Picadas.
- Guisos y platos de campo.
- Panificados artesanales.
- Dulces y productos regionales.
Muchos de estos espacios funcionan en antiguas construcciones, por lo que almorzar se convierte también en una forma de conocer parte de la historia del pueblo.
La capilla San Carlos Borromeo es otro de los puntos destacados, al igual que los antiguos almacenes y las construcciones que todavía conservan parte de la identidad rural del lugar.
El entorno también invita a bajar el ritmo: no hay grandes edificios ni el movimiento característico de las ciudades, sino campo, árboles y caminos tranquilos.
Dónde queda y cómo llegar a Carlos Keen
Carlos Keen está ubicado en el partido de Luján, a unos 88 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
En auto, el viaje puede demandar alrededor de una hora y media, aunque el tiempo depende del punto de partida y del tránsito.
Por su cercanía, es posible salir durante la mañana, almorzar en alguno de sus restaurantes, recorrer el pueblo durante la tarde y regresar a Buenos Aires el mismo día.
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