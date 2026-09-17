Cuándo llega el frío con viento pampero que bajará 14 grados la temperatura en Buenos Aires
El pronóstico meteorológico anticipa la inminente llegada de una masa de frío polar que provocará un drástico descenso de temperatura en la ciudad.
Tras un fin de semana primaveral, el Servicio Meteorológico prevé un abrupto cambio de escenario. La inminente llegada del intenso frío estará directamente acompañada por fuertes ráfagas del temido viento pampero, provocando un notable descenso térmico en Buenos Aires que obligará a abrigarse fuertemente al salir.
A qué hora impactará el viento pampero en la Ciudad
IMPORTANTE: Sandra Pettovello activó un plan social con un bono anual de $980.220 para jovenes de entre 17 y 30 años
El drástico desplome de las marcas térmicas comenzará a sentirse con fuerza luego de las tormentas previstas para el domingo. El detalle del pronóstico advierte sobre un inicio de semana con condiciones sumamente adversas:
- Lunes de transición: la jornada comenzará con cielo despejado pero estará signada por violentas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 68 km/h, limpiando la humedad ambiental y abriendo paso a la masa de aire polar.
- Martes helado: el día más complejo será el martes 22 de septiembre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (06:00 horas), el termómetro tocará su piso de 8 grados con una sensación térmica aún menor, ubicándose en los 7 grados.
- Efecto pampero: este clásico fenómeno meteorológico del suroeste soplará con intensidades sostenidas de hasta 37 km/h, acentuando el ambiente gélido a lo largo de toda la jornada. Hacia las 15:00 horas, el momento más cálido del día, la temperatura máxima apenas trepará a los 16 grados bajo un cielo soleado.
La amplitud del fenómeno será notable, registrando una brutal caída de 14 grados si se compara la agradable máxima dominical (22°C) y de los días previos, con el gélido piso térmico proyectado para el amanecer del día martes en la región metropolitana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario