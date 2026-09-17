Cuándo llega el frío con viento pampero que bajará 14 grados la temperatura en Buenos Aires

Lunes de transición: la jornada comenzará con cielo despejado pero estará signada por violentas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 68 km/h , limpiando la humedad ambiental y abriendo paso a la masa de aire polar.

la jornada comenzará con cielo despejado pero estará signada por violentas ráfagas de viento que podrían alcanzar los , limpiando la humedad ambiental y abriendo paso a la masa de aire polar. Martes helado: el día más complejo será el martes 22 de septiembre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (06:00 horas), el termómetro tocará su piso de 8 grados con una sensación térmica aún menor, ubicándose en los 7 grados.

el día más complejo será el martes 22 de septiembre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana (06:00 horas), el termómetro tocará su piso de con una sensación térmica aún menor, ubicándose en los 7 grados. Efecto pampero: este clásico fenómeno meteorológico del suroeste soplará con intensidades sostenidas de hasta 37 km/h, acentuando el ambiente gélido a lo largo de toda la jornada. Hacia las 15:00 horas, el momento más cálido del día, la temperatura máxima apenas trepará a los 16 grados bajo un cielo soleado.

La amplitud del fenómeno será notable, registrando una brutal caída de 14 grados si se compara la agradable máxima dominical (22°C) y de los días previos, con el gélido piso térmico proyectado para el amanecer del día martes en la región metropolitana.