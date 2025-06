Sortean el nuevo tribunal para el juicio por la muerte de Diego Maradona

La Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal de San Isidro anunció que el sorteo de los jueces se realizará este jueves a las 11 en la sede judicial de la calle Ituzaingó 340, utilizando un bolillero manual. Primero se sorteará el tribunal que llevará adelante el caso. En caso de que resulten elegidos los Tribunales en lo Criminal N° 2, 6 o 7, se sorteará un tercer juez para completar la integración del tribunal.

Es importante destacar que la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7, no participará en este sorteo. La razón es que actualmente preside un juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, programado para comenzar entre septiembre y octubre, según informó el abogado Rodolfo Baqué.

Los magistrados disponibles para el sorteo son los siguientes:

TOC N°1: Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Sebastián Urquijo.

Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Sebastián Urquijo. TOC N°2: Ariel Alfredo Introzzi Truglia y Silvestre Díaz.

Ariel Alfredo Introzzi Truglia y Silvestre Díaz. TOC N°4: Esteban Adrejin, Osvaldo Alberto Rossi y la jueza subrogante Marcela López Ramos.

Esteban Adrejin, Osvaldo Alberto Rossi y la jueza subrogante Marcela López Ramos. TOC N°5: Pablo Rolón, Marcela López Ramos y Victoria Santamaría Guglielmetti.

Pablo Rolón, Marcela López Ramos y Victoria Santamaría Guglielmetti. TOC N°6: Débora Ramírez y Federico Xavier Tuya.

Débora Ramírez y Federico Xavier Tuya. TOC N°7: Roberto Gaig y Alejandro Lago.

Quiénes deben asistir al sorteo del nuevo tribunal

Deben presentarse este jueves los representantes legales de las víctimas, los fiscales y los defensores de los siete acusados deberán estar presentes en la citación.

Abogados de los particulares damnificados: Fernando Burlando (en representación de Dalma y Gianinna Maradona) Mario Baudry (en representación de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando) Pablo Jurado (en representación de Ana, Rita y Estela, las hermanas de Maradona) Ramírez (en representación de Diego Junior) Félix Linfante (en representación de Jana)

Representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF): Patricio Ferrari Cosme Iribarren

Abogados defensores de los acusados: Julio Rivas Francisco Oneto Vadim Mischanchuk Franco Chiarelli Miguel Ángel Pierri Diego Olmedo Nicolás D’Albora



Fijaron fecha para el juicio político a Julieta Makintach: cuándo será

El juicio político contra la jueza Julieta Makintach, investigada por protagonizar el documental “Justicia Divina”, basado en el debate por la muerte de Diego Maradona, comenzará el próximo martes 24 de junio en La Plata.

jueza makintach

El procedimiento iniciará a las 11 en el Salón Dorado del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, donde cinco jueces titulares y tres suplentes de diferentes departamentos judiciales definirán si Makintach puede continuar siendo jueza.

Los jueces definirán si Makintach incurrió en alguna irregularidad durante el juicio por la muerte de Maradona, el cual fue declarado nulo luego de que se conocieran las imágenes de un documental de la BBC que había logrado grabar dentro de la sala de audiencias, cuando no estaba permitido. Por el contrario, no definirán si se trató o no de un delito.

El jurado podrá ordenar el apartamiento preventivo de Makintach, suspenderla en el ejercicio de su cargo o destituirla cuando se declare su responsabilidad por delitos o por falsas previstas por la ley.