Dalma Maradona cruzó sin filtros a Rocío Oliva: "No sé por dónde empezar"

En un tono visiblemente molesto, la actriz comenzó su descargo señalando: “Al principio dije ‘qué loco estar de acuerdo con que quiera que se haga justicia, por supuesto, como cualquier argentino’, hasta que la caga cuando empieza a decir lo que realmente piensa”. Con esa frase, dejó en claro que no le cree a Oliva y que sospecha de sus verdaderas intenciones al hablar del tema en los medios.

También apuntó contra una frase puntual de Rocío, quien dijo no haberse cruzado nunca más con las hijas de Diego pero sí mantener contacto con sus hermanas. “Lo que me da risa es cuando dijo ‘no me las crucé nunca más, sí, con las que hablo es con las hermanas’, y dije, bueno, ahí está, dos más dos, cuatro...”, ironizó.

Rocio oliva Dalma Maradona

Ante esto, Ángel de Brito acotó: “Ella quedó del lado de Morla”, en referencia al abogado de Maradona, duramente cuestionado por el entorno familiar del exfutbolista.

La artista también recordó cómo fue el vínculo que mantuvo con Oliva durante su relación con Diego: “Teníamos trato porque mi papá nos la presentó al toque, no como con Verónica (Ojeda), que nunca la presentó como pareja. Pero después Rocío se tomó unas atribuciones que nunca vi, con nosotras, con Benjamín… decidía muchas cosas. Hemos discutido un montón porque yo tampoco me iba a quedar callada”.

Asimismo, concluyó sus declaraciones con una dura crítica hacia la actitud de Rocío en el día del velorio de Maradona. “Para mí, lo que debería hacer es dejar de hablar del velorio como si fuera la puerta de un boliche. De verdad está confundida, no era tema ese día. Ni ella ni nadie. Que respete eso, ese día no estaba en mi radar, no es importante”.

Lejos de esquivar la polémica, Dalma dejó en claro que su relación con Oliva está completamente quebrada y que no tiene intención de reconciliarse. Sus palabras se suman a las tensiones familiares y mediáticas que rodean el entorno del Diez, a más de cuatro años de su fallecimiento.