Rocío Oliva pidió justicia para Diego Maradona

Pero el momento más fuerte de la entrevista llegó cuando fue consultada por el avance de la causa judicial que investiga la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. “Me pareció un bochorno, me dio vergüenza ajena. Él se merece Justicia y sobre todas las cosas, descansar en paz. Estoy en contacto con sus hermanas y ellas me van contando”, expresó Oliva con firmeza, en alusión a lo que fue el reciente desempeño de la jueza Julieta Makintach, señalada por mal desempeño en el expediente.

La relación de Rocío Oliva con Diego Maradona

Rocío Oliva fue una de las mujeres más importantes en la vida del Diez durante sus últimos años. Su relación con Maradona comenzó en 2012 y estuvo marcada por el amor, los celos, las reconciliaciones y también la tensión. Aunque compartieron viajes, proyectos y convivencias, la pareja también atravesó episodios tormentosos. En 2014, Oliva llegó a denunciar al astro por violencia, algo que después ella misma minimizó en los medios, pero que quedó registrado en la memoria pública como uno de los capítulos más oscuros del vínculo.

Durante los años de relación, Oliva se mantuvo muy cerca del entorno de Maradona, especialmente en la etapa en la que él vivió en Dubai. Incluso, luego de su separación definitiva, mantuvo contacto con su círculo íntimo, y en la actualidad todavía conversa con las hermanas del exfutbolista, según reveló.