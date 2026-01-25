Sorteo del Loto Plus 3851: todos los números ganadores de este sábado 24 de enero

Finalmente, en la modalidad Sale o Sale, que siempre garantiza ganadores, los números sorteados fueron 10, 13, 21, 24, 29 y 39. En esta ocasión, hubo 9 ganadores que acertaron cinco números y se repartieron el pozo, llevándose cada uno un premio de $4.807.591.

Con estos resultados, la expectativa crece de cara al próximo sorteo, donde los pozos vacantes del Tradicional, Match y Desquite se acumularán, ofreciendo una cifra récord para quienes decidan probar su suerte nuevamente.