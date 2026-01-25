Sorteo del Loto Plus 3851: todos los números ganadores de este sábado 24 de enero
Conocé los resultados del Loto Plus. Los pozos principales quedaron vacantes y se acumula una cifra millonaria. Mirá la lista completa de ganadores del sorteo.
La Lotería de la Ciudad realizó este sábado 24 de enero una nueva edición de su juego poceado. El sorteo 3851 del Loto Plus puso en juego una suma multimillonaria que mantuvo en vilo a los apostadores, aunque los premios mayores de las modalidades principales no encontraron dueños con seis aciertos y el pozo se agiganta para la próxima jugada.
En la modalidad Tradicional, las bolillas sorteadas fueron el 7, 14, 26, 30, 33 y 38. El primer premio, que ascendía a más de $1.664 millones, quedó vacante. Sin embargo, hubo 8 afortunados que acertaron cinco números y se llevaron $2.099.786 cada uno, mientras que 502 personas obtuvieron cuatro aciertos, cobrando $6.692. El Número Plus sorteado fue el 7.
Los números ganadores del Loto Plus
La modalidad Match puso en juego el pozo más grande de la noche, superando los $6.716 millones. Los números favorecidos fueron 11, 22, 23, 25, 26 y 38. Al no registrarse ganadores con seis aciertos, el premio mayor quedó vacante. En el segundo orden de premios, 3 apostadores lograron cinco aciertos, adjudicándose la suma de $5.599.430 cada uno.
Por su parte, el sorteo Desquite tampoco arrojó ganadores para su premio mayor de $526 millones. La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 2, 26, 29, 30, 32 y 44. Al quedar vacante, este monto se sumará al acumulado general para el próximo miércoles.
Finalmente, en la modalidad Sale o Sale, que siempre garantiza ganadores, los números sorteados fueron 10, 13, 21, 24, 29 y 39. En esta ocasión, hubo 9 ganadores que acertaron cinco números y se repartieron el pozo, llevándose cada uno un premio de $4.807.591.
Con estos resultados, la expectativa crece de cara al próximo sorteo, donde los pozos vacantes del Tradicional, Match y Desquite se acumularán, ofreciendo una cifra récord para quienes decidan probar su suerte nuevamente.
