Los feriados de noviembre: los días que restan para gozar de un descanso
Noviembre ofrecerá un nuevo finde XL de cuatro días para descansar, viajar o disfrutar de una escapada en familia.
Según el cronograma publicado por el Gobierno nacional en su pagina web oficia l, este mes contará con cuatro días consecutivos de descanso, resultado de la combinación de un feriado trasladado y un día no laborable con fines turísticos.
Este período es uno de los más esperados del año por el sector turístico, que ya comenzó a ofrecer paquetes especiales para destinos de cercanía, playas y sierras, anticipando una fuerte demanda antes del inicio de la temporada de verano.
Cuándo será el próximo feriado de noviembre
El próximo fin de semana largo de noviembre 2025 se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, conformando un descanso de cuatro días consecutivos.
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos (feriado puente).
Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.
De esta manera, el finde XL abarcará del 21 al 24 de noviembre, siendo la última oportunidad del año para disfrutar de un descanso prolongado antes de las fiestas y el cierre del calendario laboral y escolar.
Diferencias entre feriado y día no laborable
En los feriados nacionales (inamovibles o trasladables), los trabajadores tienen derecho a descanso obligatorio y, si deben cumplir tareas, perciben el doble del salario habitual.
En los días no laborables con fines turísticos, el empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de hacerlo, se abona el sueldo normal sin adicionales.
Calendario de feriados 2025
Feriados trasladables 2025:
24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).
Feriados inamovibles 2025:
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
Con este nuevo descanso largo en noviembre, Argentina vivirá el último finde XL del año, ideal para desconectarse, viajar y disfrutar del aire libre antes del inicio del verano.
