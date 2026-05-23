El Obelisco cumple 90 años y la Ciudad lo celebra con una edición especial de Corrientes 24HS
Desde Callao hasta Cerrito, la Avenida Corrientes se llena de propuestas para disfrutar de una noche distinta: shows musicales, artistas itinerantes, intervenciones especiales y muchas sorpresas. Además, bares, restaurantes y teatros extenderán su horario hasta las 2 AM.
Durante 90 años, el Obelisco fue mucho más que un monumento: fue punto de encuentro, testigo de celebraciones, rituales y momentos que forman parte de la memoria colectiva de la Ciudad.
Para celebrar su aniversario, Buenos Aires invita a vivir La Noche del Obelisco, una edición especial de Corrientes 24HS que va a transformar una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad en una gran fiesta al aire libre. El clima acompañará la fiesta, porque el Servicio Meteorológico Nacional prevé un incio de fin de semana con mucho frío pero buen clima en el AMBA.
Un show de mapping sobre el Obelisco que recorre su historia
El gran protagonista de la noche será un impactante show de mapping 3D sobre el Obelisco, con una puesta audiovisual que repasará la historia del monumento y su vínculo con Buenos Aires a lo largo de estas nueve décadas.
Habrá dos funciones, a las 21 y 22 h, con el acompañamiento en vivo de Damián Mahler y Orquesta, para sumar música a una experiencia que promete redescubrir uno de los grandes símbolos porteños.
Música en vivo
23 h: Por siempre Astor: Orquesta homenaje a la obra de Piazzola, que propone un recorrido por sus composiciones más emblemáticas como Adiós Nonino, Balada para un loco, Libertango, entre otras.
00 h: Joaco Burgos: Cantante, compositor y músico argentino que combina frescura, virtuosismo y una conexión profunda con la tradición del rock nacional.
01:00 h: No Name: Dúo argentino de DJs y productores que ha desarrollado una identidad sonora distintiva dentro de la escena electrónica contemporánea.
Desde Av. Callao hasta Cerrito, un recorrido por las nueve décadas que marcaron a la ciudad de Buenos Aires.
1930 – La creación del Obelisco | Entre Callao y Rodríguez Peña
Con ambientación sonora, se reproducirán noticias radiales de la época sobre la construcción del Obelisco, acompañadas por personajes caracterizados como canillitas que repartirán diarios alusivos.
1940/50 – Tango | Entre Rodríguez Peña y Montevideo
Intervención sonora con música en vivo, con bandoneonista y pareja de baile representando la tradición tanguera porteña.
1960 – Disco y psicodelia | Entre Montevideo y Paraná
Espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época.
1970 – Cultura DJ y vinilos | Entre Paraná y Uruguay
Estación sonora con DJ en vivo utilizando vinilos y música representativa de la década.
1980/90 – Cultura pop y neón | Entre Uruguay y Talcahuano
Intervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90.
2000 – Cultura urbana contemporánea | Entre Talcahuano y Libertad
DJ en vivo con música de los años 2000 y performers caracterizados que acompañarán la propuesta estética de la década.
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