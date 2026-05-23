El Obelisco cumple 90 años y la Ciudad lo celebra con una edición especial de Corrientes 24HS

Habrá dos funciones, a las 21 y 22 h, con el acompañamiento en vivo de Damián Mahler y Orquesta, para sumar música a una experiencia que promete redescubrir uno de los grandes símbolos porteños.

2026.01.31 Corrientes BA 24-95

Música en vivo

23 h: Por siempre Astor: Orquesta homenaje a la obra de Piazzola, que propone un recorrido por sus composiciones más emblemáticas como Adiós Nonino, Balada para un loco, Libertango, entre otras.

00 h: Joaco Burgos: Cantante, compositor y músico argentino que combina frescura, virtuosismo y una conexión profunda con la tradición del rock nacional.

01:00 h: No Name: Dúo argentino de DJs y productores que ha desarrollado una identidad sonora distintiva dentro de la escena electrónica contemporánea.

Recorrido inmersivo

Desde Av. Callao hasta Cerrito, un recorrido por las nueve décadas que marcaron a la ciudad de Buenos Aires.

1930 – La creación del Obelisco | Entre Callao y Rodríguez Peña

Con ambientación sonora, se reproducirán noticias radiales de la época sobre la construcción del Obelisco, acompañadas por personajes caracterizados como canillitas que repartirán diarios alusivos.

1940/50 – Tango | Entre Rodríguez Peña y Montevideo

Intervención sonora con música en vivo, con bandoneonista y pareja de baile representando la tradición tanguera porteña.

1960 – Disco y psicodelia | Entre Montevideo y Paraná

Espacio escenográfico inspirado en la estética de los años 60, con personajes caracterizados y ambientación visual de época.

1970 – Cultura DJ y vinilos | Entre Paraná y Uruguay

Estación sonora con DJ en vivo utilizando vinilos y música representativa de la década.

1980/90 – Cultura pop y neón | Entre Uruguay y Talcahuano

Intervención visual con escenografía lumínica, neones y personajes inspirados en la estética de los años 80 y 90.

2000 – Cultura urbana contemporánea | Entre Talcahuano y Libertad

DJ en vivo con música de los años 2000 y performers caracterizados que acompañarán la propuesta estética de la década.